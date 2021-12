Prefeito Gustavo Mendanha fala sobre a data-base e preocupações com Ômicron

Na manhã desta quinta-feira (16/12), Gustavo Mendanha, atual prefeito de Aparecida de Goiânia, concedeu uma entrevista coletiva que abordou temas como a data-base dos servidores públicos municipais, preocupações com a variante Ômicron e festas de fim de ano.

A entrevista aconteceu na Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia, e contou com a participação de diversos veículos de imprensa. O primeiro ponto abordado diz respeito à data-base dos servidores municipais, onde o prefeito anunciou que haverá uma recomposição dos meses entre maio de 2019 e maio de 2021, com um reajuste de 9,94%.

“Eu me preocupo com o meu servidor, eu preocupo com as pessoas que trabalham e lutam por melhores dias para o cidadão aparecidense e fiz isso em reconhecimento e, obviamente, por termos uma gestão equilibrada, séria, que possibilita nos fazermos isso pelo nosso cidadão”, disse o prefeito ao ser questionado sobre a data-base dos servidores municipais.

Mendanha foi questionado também sobre os aspectos que foram considerados para estabelecer este percentual de quase 10% para a concessão do reajuste, ao que respondeu dizendo que foram utilizados “IPCA para poder prestar este justo reconhecimento aos nosso servidores, tivemos o superávit e temos que valorizar aqueles que nos ajudam a construir essa história”.

“Os servidores públicos de Aparecida tem se esforçado, muitas das vezes cumprindo uma meta, uma jornada, que tem realmente possibilitado para que a gente possa chegar nesse momento” completou o prefeito. A prefeitura de Aparecida de Goiânia que além de ser uma forma de reconhecimento aos servidores, esta é uma maneira de incrementar e investir na economia do município, tendo em vista que estes valores vão circular no comercio aparecidense.

A expectativa é de o abono salarial e a data-base tenha vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2022, para que, desta forma, a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia cumpra e esteja respaldada com toda a legislação vigente no município, Estado e Governo Federal.

Gustavo Mendanha fala sobre a Ômicron

Um dos assuntos mais questionados ao prefeito de Aparecida diz respeito às preocupações envolvendo a nova variante do coronavírus, a Ômicron, levando em consideração os alertas da Organização Mundial da Saúde de que esta cepa é ainda mais preocupante que a Delta, devido a sua alta capacidade de mutação.

“Eu não acredito que a Ômicron terá efeitos, foi como a Delta. A partir da vacinação, a gente vê que os efeitos estão cada vez mais minimizados, a gente vê que embora as pessoas ainda estão se contaminando, elas não estão mais sendo internadas. Estamos com poucas internações. Há 6 dias não temos um óbito se quer em Aparecida de Goiânia. Temos tudo pronto para, se for o caso, ativar novamente o escalonamento”, disse o Gustavo Mendanha que completou dizendo que “pelo que temos lido, temos visto no mundo, não acredito que isso vá acontecer”.

Em relação às festas de fim de ano e também ao carnaval de 2022, o prefeito disse estas não são festas proporcionadas pela cidade. “Aparecida nunca teve carnaval, tradicionalmente nós não temos o reveillon na cidade, então esta não é uma preocupação porque não é uma festa que está em nosso calendário”, afirmou o prefeito de Aparecida de Goiânia.