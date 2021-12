Secult Goiás realiza 1ª edição do Projeto Retomada Cultural

O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, recebe, no dia 23 de dezembro (quinta-feira), a 1ª Edição do Projeto Retomada Cultural. O evento musical acontecerá na área externa do espaço de cultura e é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

Dessa maneira, para participar do evento, os interessados precisam se inscrever aqui até às 23h59 do dia 17 de dezembro. Em seguida, a Secult divulgará um link para que o público escolha quem irá se apresentar no dia 23 de dezembro, às 19h, no Martim Cererê.

A última etapa terá um duelo no Instagram da Secretaria entre os quatro mais votados. Assim, os dois mais votados serão classificados para se apresentarem no evento. Serão dois shows por noite e os selecionados ainda receberão um cachê no valor de R$ 2 mil.

O Projeto Retomada Cultural é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secult Goiás, para movimentar a cultura goiana e a economia local. Ademais, visa ainda movimentar a região central de Goiânia, bem como apoiar os músicos, que também foram bastante afetados pela pandemia do coronavírus.

Regras para participação

Só poderão participar do Projeto Retomada Cultural, no Centro Cultural Martim Cererê, os artistas que residirem em Goiás. Além disso, a banda ou cantor que se apresentar no Projeto, não poderá se inscrever em edições futuras.

Cada artista é responsável por seus instrumentos, bem como pela logística do seu transporte. O Martim Cererê dispõe de aparelho de som básico, mas é recomendado que todos consultem previamente o tipo de equipamento que será disponibilizado, caso tenha interesse. Para isso, é preciso entrar em contato com a gerência do espaço, por meio do telefone: (62) 3201-4691.