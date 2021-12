Covid-19: drive-thru de vacinação do Passeio das Águas é desativado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou na manhã desta sexta-feira (17/12) que estará desativando o drive-thru do Shopping Passeio das Águas na próxima segunda-feira (20). A decisão veio por conta da baixa procura pelas vacinas contra a Covid-19 no local.

Estima-se que a quantidade diária de doses aplicadas no ponto seja de pouco mais de 200 doses. Apesar da desativação do drive-thru, Goiânia conta com mais de 60 pontos fixos de vacinação, além do projeto recém-instaurado denominado vans itinerantes.

A parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Shopping Passeio das Águas teve início no mês de abril deste ano de 2021, visando incentivar e facilitar a vida do cidadão goiano quanto à vacinação no combate à pandemia e as diversas cepas do coronavírus.

Entretanto, ao comunicar a desativação do drive-thru, a SMS Goiânia ressalta a importância da população em buscar as doses de reforço, assim como as vacinas de primeira e segunda dose, nos postos fixos de toda capital, tendo em vista que a melhor forma de se proteger contra o Covid-19 é a vacinação.

Comunicado da SMS Goiânia

Para comunicar a desativação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Goiânia emitiu uma nota oficial.

Confia abaixo a íntegra do comunicado: