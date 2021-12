Maurílio não deve passar por procedimento cirúrgico, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do canto Maurílio foi divulgado nesta sexta-feira (17/12). De acordo com as novas informações, o artista não deverá passar por cirurgia para retirar a tromboembolia pulmonar, pelo menos por enquanto.

Ainda de acordo com as informações do novo boletim médico, o músico tem apresentado melhoras nas funções renais, após reagir bem aos medicamentos que está tomando e também devido à hemodiálise da qual foi submetido. Devido a essa melhora, a equipe médica responsável não vê necessidade de um processo cirúrgico no momento, mantendo o tratamento somente a base de medicamentos.

Entretanto, apesar das evoluções apresentadas, o quadro de Maurílio ainda é grave. “O paciente encontra-se em melhora clínica progressiva. Recebeu avaliação da equipe de cirurgia vascular na noite desta quinta-feira, 16, que confirmou não ser necessário intervenção cirúrgica no momento, por isso mantém o tratamento atual”, destacou o boletim médico.

Em suas redes sociais, Luana Ramos, esposa do cantor, chamou a atenção para a força que o marido teve durante as primeiras 48 horas em que esteve internado, mesmo após três paradas cardíacas. Em uma rede social Luana publicou “e já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é MUITO FORTE!”.

A partir do resultado de exames realizados na noite desta quinta-feira (16), pode-se perceber que o músico teve uma lesão renal, por isso precisou começar sessões de hemodiálise como forma de tratamento. Foram realizados também exames de ultrassom nos membros inferiores, que atestaram a presença de trombos no sistema venoso da perna direita. Esta última condição é esperada em pacientes que se encontram em situações semelhantes.

Maurílio faz dupla com a cantora Luana, que em suas redes sociais compartilhou com seus seguidores a seguinte publicação “é tanta força que emana de você que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo, meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui para você e por você”.

Maurílio sempre foi atento à saúde

O médico responsável pelo caso de Maurílio, Wandervam Azevedo, informou que o artista sempre se preocupou com a sua saúde e que exercícios físicos faziam parte da rotina do cantor. Há cerca de cinco anos atrás, o sertanejo sofreu várias fraturas elo corpo e teve um quadro de trombose no estágio inicial, após sofrer um acidente de carro.

Devido as consequências desse acidente, foi preciso que Maurílio passasse a tomar medicamentos contra a doença. Mediante aos pontos, Wandervam Azevedo explicou que a tromboembolia pulmonar trata-se de uma obstrução dos vasos arteriais pulmonar, que provocam um coágulo, geralmente nas pernas, e que podem ir para o pulmão, cérebro ou coração. Quando isso acontece, o fluxo sanguíneo para esses lugares é bloqueado.

O médico deixa claro que a tromboembolia pulmonar é uma doença grave e que, em cerca de 25% dos casos, causa a morte súbita do paciente.