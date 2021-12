Tarifa de água terá aumento em Goiás a partir de 2022

A partir de fevereiro de 2022 os goianienses terão mais um reajuste, desta vez na tarifa de água, que terá um aumento de 8,85%. A medida foi aprovada pelo Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) na quarta-feira (15).

Os reajustes são feitos a cada quatro anos, mas devido a pandemia, o aumento que seria feito em 2020 foi repassado para o próximo ano. Agora, a determinação do novo aumento na tarifa da Saneago é válida para o quadriênio de 2021 – 2024.

A proposta de reajuste foi feita pelas equipes técnicas da AGR e da Agência de Regulação de Goiânia (AR). O último aumento foi feito em 2015, com percentual de 23,13%, aprovado pela Revisão Tarifária da Saneago.

População segue insatisfeita com aumento da tarifa de água em Goiás

O aumento na tarifa de água foi anunciado após um ano com frequentes reajustes, como na energia, no gás de cozinha e, principalmente, nos combustíveis.

Preocupado com o novo aumento, um morador da região noroeste de Goiânia afirma que vai sentir a diferença no bolso. “Infelizmente não temos para onde correr, precisamos da água e ficamos reféns das altas tarifas. Vamos sentir muito a diferença, especialmente porque tudo aumenta, menos o salário.”

A dona de uma frutaria também na região noroeste da capital conta que a população sofre com cada reajuste. “A gente sofre com o aumento e também com a qualidade do serviço prestado, seja com água, energia, ou qualquer outra coisa.”.

Um outro morador da região sudoeste de Goiânia lembra que a situação ainda não está favorável para toda a população. “Ainda estamos em pandemia, está tudo ficando caro. A água é um recurso primordial e quem vai sofrer mais com esse reajuste são as famílias carentes, que contam com poucos recursos financeiros.”

Em nota, a Saneago se manifestou. Confira a íntegra: