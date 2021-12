Veja lista de convocados para programa Aluguel Social em Goiânia

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) divulgou a lista de convocados do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Goiânia. Foram convocadas as primeiras 3 mil famílias que finalizaram as inscrições.

Os selecionados têm até o dia 22 de dezembro para entregar toda a documentação, que pode ser feita de forma online ou presencialmente, sendo nas unidade do Vapt Vupt ou na sede da Agehab.

Serão beneficiadas com uma ajuda mensal de R$ 350 famílias sem casa própria que se enquadram nos requisitos e tenham dificuldade de arcar com custos do aluguel. O benefício tem duração de até 18 meses, podendo ser prorrogado. A proposta é subsidiar locação de imóveis até que as famílias estejam aptas a receber nova moradia.

“As pessoas vulneráveis, que não têm onde morar, que estão, hoje, sendo despejadas por não terem condição de pagar o aluguel, vão receber o Aluguel Social, para que possam viver dignamente. Nós precisamos escrever uma outra história no Estado de Goiás, precisamos interromper o ciclo da pobreza”, afirmou o governador Ronaldo Caiado sobre o programa.

As inscrições, a partir de agora, são permanentes e estão abertas no site da Agehab para moradores de Goiânia e Aparecida, inicialmente. Em breve, o programa será estendido para outros municípios. A meta instituída pelo governador Ronaldo Caiado é beneficiar 30 mil famílias em todo estado com o Aluguel Social.

Clique aqui e veja a lista

Locais de atendimento para convocados no programa Aluguel Social em Goiânia

Agehab – Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Vapt Vupt Araguaia Shopping – Rua 44, Setor Central – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– Rua 44, Setor Central – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Vapt Vupt Campinas – Avenida Anhanguera, 7.840, Setor dos Funcionários – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h

– Avenida Anhanguera, 7.840, Setor dos Funcionários – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h Vapt Vupt Mangalô – Avenida Mangalô, Qd. 156 Lt.1-6, Setor Morada do Sol – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h

– Avenida Mangalô, Qd. 156 Lt.1-6, Setor Morada do Sol – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h Vapt Vupt Passeio das Águas – Avenida JK, Qd. 30, Lt. 26/01, Residencial Humaitá – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

– Avenida JK, Qd. 30, Lt. 26/01, Residencial Humaitá – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 Vapt Vupt Portal Shopping – Avenida Anhanguera, 14.404, Bairro Capuava – segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e sábado das 8h às 13h

– Avenida Anhanguera, 14.404, Bairro Capuava – segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e sábado das 8h às 13h Vapt Vupt Praça da Bíblia – Avenida Anhanguera, 2727, Setor Leste Universitário – segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h

Veja como fazer a inscrição: