Acidente em Itaguari deixa dois mortos e três feridos da mesma família

Na manhã deste sábado as equipes de plantonistas do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionadas para atender uma ocorrência do tipo colisão, na GO-154, em Itaguari, região central de Goiás.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), no veículo de passeio estavam um idoso, de 64 anos, uma moça, de 24 anos de idade, uma criança e mais outras duas pessoas. As informações preliminares apontam que todos seriam da mesma família.

Ainda conforme a PMGO, o motorista do carro teria perdido o controle do veículo durante uma subida na rodovia, saindo da pista e colidindo contra uma árvore.

Com a batida, o teto do carro ficou destruído. O idoso e a filha dele, a moça de 24 anos, morreram com o impacto da colisão. Os outros dois passageiros do veículo e a criança, que estava presa à cadeirinha, sobreviveram e sofreram ferimentos. As equipes de resgate não informaram a gravidade dos ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para auxiliar no resgate dos passageiros, juntamente com a PMGO e com a equipe de plantonistas do Corpo Militar de Bombeiros de Goiás (CBM/GO). Todos os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA).

Estado de saúde das vítimas

As informações sobre o estado de saúde das vítimas é que os outros dois passageiros do carro, que são pai e avó da criança, sobreviveram e foram submetidos à exames, juntamente com a criança, e estão em observação por uma equipe médica. A mãe e o avô da criança não sobreviveram ao acidente.

A equipe da Policia Militar de Goiás (PMGO), que atendeu a ocorrência, informou que a família é de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana, e que estavam indo para uma festa em uma cidade do interior do estado.