Aparecida de Goiânia identifica mais dois casos da variante ômicron

Através de sequenciamento, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) identificou mais dois casos de covid-19 provocados pela variante ômicron. Com esses dois novos casos, já são quatro registrados no município e todos tem relação entre si.

Trata-se de um homem de 51 anos que teve contato com um dos dois primeiros casos confirmados da variante e uma mulher de 48 anos que participou do evento religioso em Goiânia.

De acordo com a SMS, os dois pacientes estão em isolamento, sendo acompanhados pela Central de Telemedicina. Eles estão com esquema vacinal completo, passam bem e não apresentam sintomas. A pasta ainda afirma que não há transmissão comunitária na cidade.

Além disso, a Saúde segue testando em massa, monitorando os casos positivos e sequenciando todas as amostras de RT-PCR que se enquadrem nos critérios científicos. A estratégia possibilita a rápida identificação de novos casos e o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus.

Primeiros casos da variante ômicron registrados em Aparecida de Goiânia

Os primeiros casos da nova variante foram registrados no município no último dia 12 de dezembro, sendo de duas moradoras que tiveram contato com um casal de missionários vindo de Luanda, na África, em decorrência de um evento religioso realizado em Goiânia.

A partir disso, a SMS rastreou os contatos das pacientes e ofereceu a realização do RT-PCR para essas pessoas. Além disso, como medida de segurança, passou a sequenciar todas as amostras positivas diagnosticadas na cidade pela Prefeitura passíveis de análise. A identificação dos novos casos é resultado desse trabalho.

Sequenciamento

A diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da SMS, Érika Lopes, responsável pelo Programa de Sequenciamento Genômico, explica enquanto o Sars-CoV-2 estiver circulando, infectando e reinfectando pessoas, ele sofre mutações: “Esse é um processo natural da replicação do vírus e algumas variantes têm um maior poder de adaptação gerando novas linhagens mais infectantes, letais ou com escape imunológico. Daí a importância de se identificar e monitorar as linhagens em circulação para entender melhor a dinâmica de evolução e dispersão do vírus”.

Ômicron

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 16 de dezembro, o Brasil havia identificado 19 casos de contaminação pela ômicron, sendo 13 em São Paulo, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio Grande do Sul e 2 em Goiás. Segundo a pasta, evidências científicas apontam que a variante possui um índice de transmissibilidade maior que as outras, mas não há estudos comprovados sobre a sua severidade e nem sobre a resposta vacinal contra a nova variante.

Sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida reforça que as medidas preventivas contra a covid-19 precisam ser mantidas pela população, tais como o uso correto de máscara, tapando o nariz e a boca, a ventilação dos ambientes, a higienização das mãos e o distanciamento social sempre que possível. “E sobretudo é preciso se vacinar! A vacinação é fundamental e continua salvando vidas”, destaca o secretário Alessandro Magalhães.