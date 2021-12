Após show, van com banda de Gusttavo Lima capota na BR-230

Uma van que transportava a banda do cantor Gusttavo Lima capotou na BR-230, nesta segunda-feira (20/12), entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba. Eles retornavam de um show na cidade de São Bento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que levava a equipe colidiu com um carro de passeio e, com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

Informações preliminares apontam que onze pessoas estavam no veículo e cinco delas tiveram ferimentos, uma delas precisou passar por cirurgia. As vítimas teriam sido encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

De acordo com a assessoria de imprensa, o cantor não estava na van.

*Aguarde, esta matéria está sendo atualizada

