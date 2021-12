Bebê é encontrado sem vida e enrolado em tapete, em Santo Antônio do Descoberto

Um recém-nascido foi encontrado sem vida, enrolado em um tapete e lençóis na manhã deste domingo (19/12) em Santo Antônio do Descoberto, localizado no entorno do Distrito Federal, há 184 km de Goiânia.

De acordo com as apurações, o bebê ainda estava dentro do saco gestacional e foi encontrado por moradores no Parque Estrela Dalva XII. A Policia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e notificou o caso à Policia Civil de Goiás (PCGO).

Segundo informações já apuradas, acredita-se que o corpo do bebe tenha sido deixado no local durante a madrugada. Uma equipe se deslocou para fazer a perícia técnica do local e o bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. As investigações se iniciaram nesta segunda-feira (20).

Recentemente um bebê de dois meses morreu asfixiado em Mineiros

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) foi acionada no último dia 26 de setembro para investigar o caso de um bebê de 2 meses que morreu asfixiado após dormir com a mãe e um amigo dela, que estavam embriagados, em Mineiros, na região sudoeste de Goiás.

A corporação foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local e encontrou o bebê já sem vida na residência, no Setor Taninho.

De acordo com as investigações, a mãe da criança, de 16 anos, passou o dia consumindo bebida alcoólica com dois amigos. Por volta de 23h, a mãe foi dormir em um dos quartos da residência, juntamente com um dos amigos e os dois estavam embriagados.

Segundo a perícia técnica que esteve no local, a criança morreu por asfixia ou sufocamento causados, supostamente, pela mãe ou o homem, que teriam rolado sobre o bebê.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde o homem foi preso em flagrante pela prática de homicídio culposo. Ele foi colocado em liberdade provisória após efetuar o pagamento da fiança policial.

Já contra a mãe da criança, por ser menor, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ela foi liberada após ser entregue a sua responsável legal.