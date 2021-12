FICA 2021 termina com show de Renato Teixeira e filmes premiados

Neste domingo (19/12) terminou a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás. O enceramento da programação teve show do cantor Renato Teixeira, no Mercado Municipal, e contou ainda com a presença do governador de Goiás Ronaldo Caiado. Além disso, o dia foi marcado pela divulgação de filmes e profissionais premiados no Fica 2021. Desta vez, o festival aconteceu em formato híbrido, com atividades presenciais, para quem estava com o cartão de vacina atualizado contra a Covid-19 e, também, transmissões on-line.

“A cultura foi um dos setores mais penalizados durante a pandemia. Por isso, é importante que a gente foque e apoie o setor, com um investimento maior. Um Estado desenvolvido tem história, arte, cultura”, afirmou Caiado. Assim, a edição 2021 contou com R$ 1,5 milhão de recursos do Executivo e mais R$ 300 mil destinados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás, parceiro no evento. Ademais, a programação teve 64 apresentações, que contemplaram artistas goianos.

Mostras e filmes premiações no Fica 2021

O Fica 2021 recebeu um total de 545 filmes inscritos, de 22 estados e 18 países, distribuídos em quatro mostras. Assim, neste domingo (19/12), o grande vencedor do festival foi anunciado: é a produção internacional Ophir, uma parceria francesa e do Reino Unido, que levou o prêmio Cora Coralina de melhor filme do ano.

Além disso, foram premiados na Mostra Washington Novaes, em outras categorias, as produções: Currais (melhor filme do júri imprensa); Mata (melhor filme júri jovem); Primavera Púrpura (melhor filme júri popular); Volta grande (melhor curta ou média-metragem) e Japão (melhor filme goiano).

Ao longo do festival, aconteceram quatro mostras competitivas e duas mostras paralelas, que exibiram 63 filmes por mais de 25 horas. O número de filmes goianos, segundo a organização do festival, foi recorde: 168.

Além disso, com as transmissões on-line houve grande mobilização de público. O site oficial do Fica, por exemplo, contabilizou mais de 10 mil acessos únicos, gerando um total de 70 mil visualizações para as quatro mostras competitivas. Já o canal do YouTube da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) teve quase 14 mil acessos para mostras, apresentações artísticas, atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia.

Confira a lista dos vencedores do Fica 2021 AQUI.

* Com informações da Secom Goiás