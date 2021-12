Maurílio é transferido de hospital, mas continua em estado grave

Um novo boletim médico informando sobre o estado de saúde do sertanejo Maurílio foi divulgado na manhã desta segunda-feira (20/12). As novas informações atestam que apesar de estar se recuperando, o estado clínico do cantor ainda é considerado grave, sendo necessário que ela permaneça na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Hospital Jardim América, localizado em Goiânia, onde o sertanejo estava internado, informou também que o paciente foi transferido na manhã de hoje para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), com a intenção de continuar o tratamento para tromboembolia pulmonar com cobertura do plano de saúde.

A justificativa do hospital para autorizar a transferência é que “apesar de ainda estar em estado grave, apresenta condições estáveis de saúde”. O tratamento com seções de hemodiálise continuam e têm apresentado resultados quanto a função renal. O boletim médico informou que “realizou tomografia de crânio neste domingo, 19, sendo evidenciada inflamação e edema no sistema nervoso central, já tendo sido avaliado pela equipe de neurologia”.

Maurílio é internado

Na semana passada o cantor Maurílio, da dupla Luiza & Maurílio, teve que ser internado às pressas após se sentir mal durante a gravação de um DVD que acontecia em Goiânia. Na ocasião o sertanejo chegou a cair do palco em que estava e foi socorrido pelo próprio produtor e por sua parceira de dupla, Luiza.

Maurílio foi diagnosticado com trombombolia pulmonar e chegou a ter três paradas cardíacas. A equipe médica responsável pelo tratamento do cantor informou que o cantor teve uma lesão renal e precisa fazer tratamento com hemodiálise. Cerca de dois dias depois da internação, a sedação foi retirada para que as condições neurológicas fossem avaliadas.

Com as constantes evoluções do quadro clínico, iniciou-se no sábado (18) a alimentação via sonda e no domingo (19), o sertanejo passou a respirar espontaneamente e chorou ao escutar a voz da esposa durante uma visita. Maurílio segue internada na UTI, em estado grave.