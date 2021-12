Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil começa nesta quarta (22); veja como fazer

Começa nesta quarta-feira (22/12), o prazo cadastro e recadastro no programa Passe Livre Estudantil (PLE) para o primeiro semestre de 2022. O período segue aberto até o dia 22 de março para estudantes de Goiânia, região metropolitana e Anápolis.

O PLE dá direito ao estudante a duas viagens por dia, totalizando no máximo 48 viagens por mês, sendo para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), o saldo é não cumulativo, por isso, caso o estudante não utilize todas as viagens, no próximo mês será creditado apenas a diferença para completar as 48 viagens.

O atendimento do programa abrange as cidades de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Veja como fazer o cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil

Alunos de Goiânia e região metropolitana podem fazer a solicitação do cadastro ou recadastro no site da Juventude, do Governo de Goiás. Os novos beneficiários devem retirar o cartão em até 15 dias após a solicitação, na unidade do Vapt Vupt escolhida no momento da inscrição. A retirada do cartão do PLE é feita somente após agendamento pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Em Goiânia e na Região Metropolitana, o Vapt Vupt será responsável pela entrega dos cartões dos novos usuários. Já em Anápolis, as duas unidades do município vão realizar apenas a ativação dos cartões já cadastrados e atualizados.

Em Goiânia, os locais de retirada dos cartões são: Araguaia, Bougainville, Buena Vista, Campinas, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes, Mangalô, Passeio das Águas, Portal Shopping, Praça Cívica e Praça da Bíblia.

Em Aparecida de Goiânia são: Aparecida Shopping, Admar Otto e Garavelo. E, na Região Metropolitana de Goiânia: Bela Vista, Goianira, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade. Por fim, em Anápolis, no Anashopping e Anápolis Sul.