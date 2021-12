Goiânia reduz intervalo da vacinação de dose de reforço contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia efetivou, desde segunda-feira (20/12), a redução do intervalo da vacinação entre a 2ª dose e a dose de reforço contra a Covid-19. Assim, levando em consideração a recomendação do Ministério da Saúde, a redução foi de de cinco para quatro meses. Ademais, a pasta reforça que disponibilizou à população da capital goiana 67 pontos de imunização, que podem ser acessados aqui.

A intenção da redução do intervalo da vacinação entre a 2ª dose e a dose de reforço contra a Covid-19, em Goiânia e no País, é frear o avanço de novas variáveis. “Completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, que agora estamos antecipando o intervalo, é de extrema importância para reduzir a transmissão das variantes existentes”, afirma o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso. Além disso, ele relembrou que as vans da VacinAção, também disponibilizam a dose de reforço ao público.

Para se imunizar, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação com foto. Quem não possui o documento, precisa aguardar o retorno do aplicativo do Ministério da Saúde, o ConecteSUS, que está fora do ar. A SMS Goiânia afirma que, sem qualquer comprovação, não é possível certificar a validação da última dose recebida.

Em Goiânia, já foram aplicadas mais de 2,2 milhões de vacinas contra a Covid-19, sendo 1,1 milhão da 1ª dose. Ademais, foram mais de 954 mil da 2ª dose, o que corresponde a 73,49% da população vacinável acima de 12 anos.