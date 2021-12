Homem mata namorada a facadas e foge com o filho do casal, em Indiara

Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada até a morte na noite desta segunda-feira (21/12), no município de Indiara, localizado no sul do estado de Goiás. O suspeito do crime é um rapaz de 23 anos, que seria namorado da vítima.

De acordo com informações repassadas pelos vizinhos, o homem teria saído da casa onde moravam com o filho do casal nos braços, deixando o bebê de aproximadamente 7 meses com moradores da região, confessado o crime e fugindo logo em seguida.

Segundo apurações, o homicídio aconteceu após uma discussão do casal. Depois da briga vizinhos teriam escutado pedidos de socorro. O suspeito foi preso.

Relação entre a vítima e o suspeito

A irmã da vitimas relatou às equipes responsáveis pela investigação que as brigas entre o casal eram constantes e que a moça já vinha sofrendo ameaças por parte do namorado. Durante o relacionamento de pouco mais de um ano, por varias vezes o suspeito e a vitima terminaram o namoro e reataram a relação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar a presença de sangue em vários cômodos da casa onde o homicídio aconteceu. A presença de roupas e objetos pessoas revirados também é notável.

Entretanto, durante este período, a vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o homem, chegando até a conseguir uma medida protetiva em desfavor do namorado.

No mês de abril do ano de 2020, o rapaz foi preso por ameaças feitas contra a namorada. Este teria sido o momento em que a medida protetiva foi expedida.

Com a nova prisão, realizada pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), horas depois da execução do crime, o suspeito ficou calado durante todo período de interrogatório, mesmo após ter confessado o crime para moradores da região onde o crime aconteceu.

A PMGO encontrou o suporto autor do crime escondido em uma casa abandonada na cidade. O rapaz foi encaminhado para o presídio de Indiara, após ser interrogado.