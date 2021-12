Natal em Goiânia 2021: lugares para visitar e tirar ótimas fotos

Chegou a época mais iluminada do ano: o Natal. Nada melhor que curtir a cidade e aproveitar a decoração natalina para guardar ótimas recordações. Em Goiânia, ruas, praças, shoppings e parques trazem um colorido especial para comemorar em grande estilo a chegada das festas de fim ano.

Pensando nisso, o Dia Online reuniu uma lista com lugares para fazer aquele lindo registro com a família e amigos. Então, confira as melhores programações e lugares para visitar neste natal em Goiânia.

Natal em Goiânia 2021

1 – Praça Tamandaré

Este é um cartão postal da cidade na época natalina. A tradicional decoração forma um túnel iluminado que garante momentos inesquecíveis e fotos incríveis. O melhor é que não há taxa para visitar o local.

2- Antiga Estação Ferroviária

Neste ano, de forma inédita, a Antiga Estação Ferroviária ganhou uma projeção mapeada com frases e fotos, iluminando toda a superfície em art déco. A tecnologia permite a formação de dimensões extraordinárias, ilusões óticas e noções de movimento em objetos estáticos. A experiência também é gratuita.

3 – Parque Mutirama

Também de forma inédita neste ano, o Parque Mutirama está funcionando durante o período noturno com uma linda decoração natalina. Até o dia 6 de janeiro de 2022 o Mutirama funcionará todos os dias da semana das 16h às 22h.

A entrada no local é gratuita e os visitantes podem desfrutar, ainda, de diversas comidas comercializadas no local, como sorvete, espetinho, pastel, batata e pipoca.

4 – Oscar Niemeyer

Outro cartão postal de Goiânia, o Centro Cultural Oscar Niemeyer é palco de uma belíssima programação de Natal promovida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A programação conta com teatro, músicas clássicas de natal interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. As programações no local são gratuitas e seguem até o dia 2 de janeiro.

5 – Parque Vaca Brava

Um dos parques mais frequentados de Goiânia, o Vaca Brava recebeu neste ano uma enorme árvore de natal. O adereço, que é formado por uma estrutura metálica de 17 metros de altura e com 28 metros de circunferência, foi montada no centro do lago.

A ornamentação natalina foi estruturada no formato de pinheiro e revestida com 80 mil lâmpadas de led, divididas nas cores branco frio e branco morno, tudo para garantir que a decoração esteja no mesmo patamar do glamour que a data representa.