13ª Mostra CRASH anuncia filmes premiados

A 13ª edição da CRASH, Mostra Internacional de Cinema Fantástico, chegou ao fim, após nove dias de exibição on-line e gratuita. No total, foram 70 curtas e longas-metragens de 18 países. Dentre eles, os filmes premiados, divulgados pela organização nesta quarta-feira (22/12). São quatro categorias: longa-metragem, curta-metragem estrangeiro, animação e curta-metragem brasileiro.

Considerada um marco do audiovisual goiano, a CRASH é realizada pela MMarte Produções e aconteceu de 9 a 17 de dezembro. Assim, a programação foi inteiramente dedicada ao cinema de gênero, que contempla fantasia, horror, ficção científica e afins. Os quatro melhores filmes das mostras competitivas da 13ª CRASH foram escolhidos por um júri especializado em audiovisual, com importantes nomes locais e nacionais.

Conheça os filmes premiados em cada categoria

O prêmio de melhor longa-metragem foi concedido ao filme brasileiro A Cidade Dos Abismos, de Priscyla Bettim e Renato Coelho. A obra traz Glória, mulher trans, Bia, jovem da classe média paulistana, e Kakule, imigrante africano. As personagens testemunham uma morte brutal na véspera do Natal.

Além disso, a 13ª CRASH premiou como melhor curta-metragem estrangeiro a produção russa Eva Wakes Up, de Daria Verevkina. O filme apresenta a história da garotinha Eva, que ficou sozinha na cidade durante a Guerra e tenta escapar da realidade. Assim, no mundo dos sonhos e fantasias, onde está seu falecido pai, tenta proteger sua mente dos horrores da guerra.

Ademais, a melhor animação da Mostra, categoria iniciada nesta edição, ficou com o curta-metragem brasileiro Barbara Balaclava. A metanarrativa é baseada nas histórias existentes na obra de Thiago Martins de Melo e lidas no tarô.

Por fim, quem conquistou o título de melhor curta-metragem brasileiro na 13ª CRASH foi Ex-Humanos, de Mariana Porto. A produção conta sobre um jovem e uma mulher que planejam a sobrevivência da humanidade no novo império brasileiro.

Mostra Les Diaboliques

Até o dia 26 de dezembro, a 13ª CRASH terá ainda em exibição a Mostra Les Diaboliques: Diretoras de horror 1980-1999. São 20 longas-metragens de horror, dirigidos por 14 diretoras pioneiras do gênero nos Estados Unidos. A curadoria é da pesquisadora e crítica Beatriz Saldanha.

Esta edição do evento também foi marcada pela live de pré-lançamento do livro “Uma Introdução ao Cinema Underground Americano”, com participação do escritor norte-americano Sheldon Renan, e pelo lançamento virtual da HQ CRASH 13, criada pelo quadrinista e artista gráfico Law Tissot e pelo idealizador da mostra Márcio Júnior.

* Com informações da assessoria