Rapaz arrastado em Alto Paraíso de Goiás pede que agressor seja punido

Um jovem de aproximadamente 18 anos de idade pede justiça após ter sido amarrado no pescoço, com uma corda, e ser arrastado por outro homem. O caso aconteceu no último domingo (19/12) após uma cavalgada em Alto Paraíso de Goiás, região noroeste de Goiás.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível notar que o rapaz se encontra no chão e mesmo assim é puxado por outro homem. A vítima não quis se identificar e seu opressor também não foi localizado para prestar os devidos esclarecimentos e se posicionar sobre as acusações.

Ainda na filmagem, em outro momento observa-se que o rapaz tenta segurar a corda, mas ainda assim é puxado e arrastado. Várias pessoas observam a cena, se divertindo e rindo com a situação, porém nenhuma delas se manifesta ou tem alguma atitude para impedir o ato.

O pai do garoto diz que as testemunhas batiam palmas e que o garoto foi arrastado e jogado em uma vala. Já os organizadores do evento ressaltou que a cavalgada contou com o apoio de dez seguranças que ficaram por conta de evitar e conter possíveis brigas. Os organizadores disseram também que as agressões aconteceram após a finalização do evento.

O caso se encontra sob investigação

Dois inquéritos foram abertos para apurar o caso. Os inquéritos devem seguir duas linhas de investigação, sendo o primeiro inquérito para apurar a conduta do agressor que aparece nas imagens puxando a vítima. De acordo com a delegada que está afrente do caso, o homem já foi identificado e será ouvido nos próximos dias.

Já o segundo inquérito investigará a conduta e atitudes das testemunhas que estavam no local, presenciaram a cena e não interviram. Desta forma, é possível que essas pessoas sejam responsabilizadas e respondam judicialmente por se omitirem.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgadas, não foi possível localizar a defesa dos envolvidos.