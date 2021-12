Sete dias após internação, cantor Maurílio volta a ter funcionamento dos rins

Sete dias após ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Goiânia, o cantor Maurílio, da dupla com Luíza, voltou a ter o funcionamento dos rins. A informação é da equipe médica divulgada na manhã desta quarta-feira (22/12).

Maurílio foi internado na última quarta-feira (15) após ter três paradas cardíacas e ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar. Ele chegou a ficar em estado gravíssimo, mas evoluiu para grave e segue estável.

De acordo com a equipe médica, o músico ainda está sedado e fazendo hemodiálise, mas as funções renais voltaram a funcionar nas últimas 24 horas, o que representa uma evolução no quadro clínico.

No perfil oficial da dupla no Instagram, um boletim foi publicado pedindo doação de sangue em nome do cantor, com urgência. “Venham por favor”, pediu Luíza.

Também nas nas redes sociais, a esposa do cantor, Luana Ramos, relatou que não visitou o marido nessa terça (21), pois estava se sentido fraca. Entretanto, ficou emocionada ao receber boas notícias.

“Hoje senti meu corpo fraco, apenas querendo cama e ficar quietinha. E assim fiz, achando que iria melhorar. Não fui lhe visitar, pois não queria passar essa energia para você”, escreveu.

Relembre a internação do cantor Maurílio

Na semana passada o cantor Maurílio, da dupla Luiza & Maurílio, teve que ser internado às pressas após se sentir mal durante a gravação de um DVD que acontecia em Goiânia. Na ocasião o sertanejo chegou a cair do palco em que estava e foi socorrido pelo próprio produtor e por sua parceira de dupla, Luiza.

Com as constantes evoluções do quadro clínico, iniciou-se no sábado (18) a alimentação via sonda e no domingo (19), o sertanejo passou a respirar espontaneamente e chorou ao escutar a voz da esposa durante uma visita.

Nesta semana, o cantor foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), com a intenção de continuar o tratamento para tromboembolia pulmonar com cobertura do plano de saúde. Além disso, nesta terça-feira (21), o artista fez uma ressonância magnética para verificar o inchaço no cérebro, o resultado ainda não foi divulgado.