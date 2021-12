Homem é preso após espancar e tentar matar sobrinha de 12 anos, em Goiânia

Um homem foi preso nesta quarta-feira (22/12) suspeito de espancar e tentar matar a própria sobrinha, de apenas de 12 anos, em Goiânia. Ele teria agredido a adolescente com socos, tapas e puxões de cabelo. Além disso, também teria batido a cabeça dela contra o meio-fio.

O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

As investigações apontam que, na madrugada do dia 14 de novembro, o homem teria chegado na residência bêbado e drogado e, por causa de conflitos familiares, começou a xingar e agredir a adolescente com tapas, socos e puxões de cabelo.

A vítima então teria tentado fugir das agressões e saiu correndo pela vizinhança, momento que foi alcançada pelo homem, que a derrubou e começou a bater sua cabeça contra o meio-fio. Em seguida, o agressor ainda tentou estrangular a menina, mas foi impedido por vizinhos.

Homem preso após espancar e tentar matar sobrinha de 12 anos, em Goiânia, já possui histórico de violência

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, cometido contra sua sobrinha, já possui extenso histórico de criminalidade e violência, inclusive já foi condenado e cumpriu nove anos de prisão em regime fechado na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), pelos crimes de homicídio qualificado e roubo com emprego de arma de fogo. Além disso, ele também estava sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado.

Diante da gravidade dos fatos, considerando a periculosidade do indivíduo e visando evitar a reiteração delitiva, foi representado e autorizado judicialmente a prisão do autor, que foi cumprida nessa quarta-feira (22/12). Após as comunicações de praxe, o preso foi recolhido à Delegacia de Capturas, estando à disposição do Poder Judiciário.