Para quem ficou em Goiânia neste fim de ano, o Aproveite a cidade mostra o que abre e o que fecha nesta sexta-feira (24/12) e na próxima (31/12), vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo, respectivamente. A prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás decretaram ponto facultativo nestes dias. Assim, na capital, orgãos e entidades da administração pública municipal e estadual não funcionarão nestes dias.

Além disso, a prefeitura de Goiânia não irá funcionar nos dias 23 e 30/12, devido aos feriados nacionais nos próximos sábados (25/12 e 1/1). Porém, os serviços de urgência e emergência em Saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos.

Em relação ao governo estadual, os órgão funcionam no dia 23/12 e depois de 27 a 30 de dezembro. Dessa forma, após essa data, o expediente só retorna no dia 3 de janeiro de 2022. Porém, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar,bem como de arrecadação, fiscalização e Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt irão funcionar nestes dias.

O que abre e fecha em Goiânia nos feriados de Natal e Ano Novo

As unidades da Atende Fácil, da prefeitura, terão atendimento normal nos dias 23 e 30/12. Durante os dias de ponto facultativo e feriado, as pessoas que precisarem de atendimento médico podem procurar uma das 13 unidades de urgência e emergência que funcionam 24 horas na capital.

Nos dias 24, 25 e 26 de dezembro não haverá atendimento de vacinação contra a Covid-19, bem como nos dias 30/12, 31/12 e 1º/1. Importante destacar que, a partir desta quinta-feira (23/12), o Clube da Caixa Econômica não estará mais disponível para vacinação. Porém, há mais de 60 postos fixos que continuarão funcionando normalmente nos outros dias, como de costume.

Em relação à testagem, apenas nos dias 25, 26 e 31 dezembro, além de 1º de janeiro, as atividades serão pausadas. Assim, testagem ampliada da população está prevista para o dia 24/12, na modalidade drive-thru, sem necessidade de agendamento.

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão durante os feriados de Natal e Ano Novo em Goiânia. Portanto, poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) irão percorrer as ruas de Goiânia realizando busca ativa 24 horas por dia. Assim, a população pode entrar em contato pelo telefone 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Funcionamento de mais serviços

Durante os feriados de Natal e Ano Novo em Goiânia, a Comurg irá manter o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar serviços pela Central de Atendimento 62-35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Já a Guarda Civil Municipal irá funcionar normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Em relação à CMTC, as informações sobre as rotas podem ser verificadas pelo Instagram da CMTC, @cmtctransporte, ou app da RMTC. O Parque Mutirama funciona até o dia 23/12, com programação natalina, e 30/12, com iluminação de Natal, das 16h às 22h. Já o Zoológico funciona até os dias 23 e 30/12, das 8h30 às 17h. Os dois parques estarão fechados dos dias 24 a 26/12 e 31/12 a 2/1.