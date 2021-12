Ônibus tomba na GO-436, deixa 25 feridos e motorista foge do local

Na manhã desta quinta-feira (23/12) um ônibus de viagem que levava 51 passageiros tombou na rodovia GO-436, localizada na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Ao todo, 25 pessoas ficaram feridas.

Dentre os feridos está uma criança, de aproximadamente um ano de idade, que teria sofrido traumatismo craniado grave. Todas as vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico em um hospital. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar (PM) o condutor do veículo fugiu do local após o acidente.

Equipes do Copo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência. As informações da corporação é de que o acidente aconteceu no momento em que o ônibus realizava uma curva na rodovia. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção.

O veículo saiu de São Paulo, passava pelo estado de Goiás e seguia para o Piauí quando o acidente aconteceu. Para que o atendimento fosse realizado, a via foi interditada parcialmente.

Os passageiros informaram à Policia Militar que o condutor do veículo trafegava em alta velocidade e no momento da curva não conseguiu manter o controle sobre o ônibus.

Estado de saúde das vitimas

As equipes de resgate informaram que entre as 25 vítimas, seis sofreram traumatismo craniano do tipo leve, outras sofreram pequenas escoriações. Alguns passageiros negaram receber atendimento médico, optando por permanecer no local até que um novo ônibus chegasse para que pudessem continuar a viagem.

O ocorrido foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia, no município de São Sebastião, como sendo um acidente de trânsito com vítimas. Uma pericia foi realizada no veículo, pelos investigadores, com a intenção de identificar possíveis causas do acidente.

O motorista do ônibus segue sendo procurado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se manifestou dizendo que o ônibus não possuía autorização para a venda de passagens. A autorização do veículo seria apenas para o fretamento de viagens e, circuito fechado. Desta forma, a venda de passagens individuais caracteriza transporte não autorizado.