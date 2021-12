Acidente entre ônibus, caminhão e carro deixa 5 mortos e dezenas de feridos na BR-153

Uma tragédia foi registrada na madrugada desta sexta-feira (24/12), por volta de 2h, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Um acidente entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio deixou 5 mortos e dezenas de feridos na BR-153.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 508, onde havia um desvio devido uma cratera que se formou na rodovia dias atrás. Segundo a concessionária que administra a rodovia, técnicos e engenheiros trabalhavam no local para resolver o problema, porém não havia previsão para conclusão da obra.

Informações da PRF apontam que o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Brasília. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Chovia no momento do acidente.

Acidente entre ônibus, caminhão e carro na BR-153

O ônibus da empresa Real Expresso caiu em uma ribanceira após colidir com uma viatura de inspeção da Concessionária Triunfo Concebra e com um caminhão que seguia no sentido oposto da via.

Segundo a PRF, cinco ocupantes do ônibus morreram e outros 30 ficaram feridos, sendo encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e Unidades de Pronto-Atendimento da região. O motorista do caminhão também se feriu e foi encaminhado à unidade hospitalar. Informações dos bombeiros apontam que a maioria das vítimas estavam com ferimentos leves.

Foram empenhadas 27 viaturas do Corpo de Bombeiros e 51 bombeiros militares. A investigação do caso foi assumida pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

Trânsito na região

A PRF está no local avaliando, junto aos Bombeiros e Concessionária, as condições para liberar o trânsito na rodovia. O ônibus será retirado somente na madrugada de sábado (25), por causa do horário de tráfego menos intenso.

Ainda que a rodovia seja liberada, o trânsito no local continuará intenso e com lentidão. Portanto, a PRF reforça aos condutores que evitem passar por esse trecho, utilizando outras rotas ou mesmo optando por horários de fluxo viário menos intenso.

Empresa de ônibus envolvida no acidente se manifesta

Em nota, a empresa Real Expresso lamentou o acidente e afirmou que estão dando apoio às vítimas.