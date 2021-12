Novo edital tem inscrições para Pontos de Cultura em Goiás

As inscrições para o novo edital dos Pontos de Cultura no Estado foi aberto nesta quinta-feira (23/12), pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Assim, podem ser inscritos projetos propostos por instituições privadas sem fins lucrativos, e que possuam “natureza ou finalidade cultural”. Dessa forma, a iniciativa é um incentivo que visa fortalecer a política cultural em Goiás, com promoção de ações de formação, assistência e intercâmbio, bem como de participação social.

As inscrições podem ser feitas até dia 7 de fevereiro de 2022. Porém, é aceita apenas uma inscrição por proponente, e somente pelo e-mail: [email protected]. Dessa maneira, para orientar e esclarecer dúvidas sobre o novo Edital, a Secult realizará duas lives nos dias 6 e 13 de janeiro. Elas serão acontecerão pelo canal do YouTube da secretaria.

Poderão participar do novo edital dos Pontos de Cultura pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que não tenham sido fomentadas nem recebido premiação como Ponto de Cultura.

O novo edital contará com verba de mais de R$ 1,9 milhão, oriundo dos rendimentos da aplicação financeira, saldo remanescente e devolução de recursos de outras parcerias do convênio nº 430/2007, celebrado entre o antigo Ministério da Cultura, atual Ministério do Turismo (Mtur).

Em 2021, 30 Pontos de Cultura foram contemplados pela Lei Aldir Blanc (LAB). Cada projeto recebeu R$ 100 mil, o que totaliza investimentos de R$ 3 milhões. O titular da Secult, César Moura, afirma que a ação do governo visa ampliar a rede e levar o programa a mais municípios, descentralizando a cultura em Goiás. Atualmente, são 40 pontos em 36 cidades. “Queremos fomentar ainda mais a cultura e torná-la acessível a um maior número de goianos”, ressalta.

Política Nacional de Cultura Viva

Os Pontos de Cultura fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, da Secretaria Especial da Cultura (MTur). Assim, são instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, como associações, cooperativas e organizações sociais. Todas desenvolvem atividades culturais em suas comunidades.

Entre as áreas atendidas pelo novo edital dos Pontos de Cultura estão música, dança, teatro, circo, audiovisual, bem como capoeira, leitura, cultura digital, culturas popular e tradicional. Além disso, de patrimônios material e imaterial, e de outros segmentos.

Em Goiás, os Pontos de Cultura são selecionados a partir de editais públicos, realizados pela Secult Goiás, e multiplicam diversas experiências em todo o Estado. Eles são considerados referência de uma rede de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais. Ademais, são produtores e difusores de arte, cultura e cidadania.