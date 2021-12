Preso em Padre Bernardo suspeito de amarrar e arrastar vítima pelo pescoço

Foi preso nesta quinta-feira (23/12), em Padre Bernardo, o homem suspeito de amarrar e arrastar um jovem pelo pescoço durante uma cavalgada na zona rural de Alto Paraíso de Goiás. O mandado de prisão temporária de tentativa de homicídio foi cumprido pela Polícia Civil (PC).

O caso aconteceu no último domingo e a polícia tomou conhecimento do fato após divulgação de um vídeo nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento que a vítima pede para que o autor pare com as agressões, sem sucesso.

O investigado foi identificado depois que a Polícia Civil teve acesso a um outro vídeo, onde o homem aparece ameaçando uma segunda vítima, ainda não identificada, com uma motosserra ligada, a poucos centímetros do seu corpo. Assista:

Relembre o caso da vítima que foi amarrada e arrastada pelo pescoço em Alto Paraíso

As investigações apontam que o caso aconteceu na manhã do último dia 19 de dezembro, quando várias pessoas estavam nas proximidades de uma cavalgada, atolados em uma estrada na saída da festa.

Segundo a delegada Bárbara Buttini, neste momento ocorreu a tentativa de homicídio, por meio de asfixia, pois a vítima, de 18 anos, estava com uma corda amarrada no pescoço. Os elementos indicam que a vítima estava em estado de inconsciência, por intoxicação aguda fortuita de álcool ou substância com efeitos análogos.

De acordo com a PC, no início do vídeo, é possível perceber que as agressões já teriam se iniciado há algum tempo. “A vítima passava por sofrimento anterior à gravação, pois já estaria coberta de lama, amarrada, somente de cueca e sem calçados”, explica a delegada.

Em determinado momento, por causa da força força empregada pelo autor, a vítima fica totalmente suspensa no ar. O vídeo termina com a vítima caída ao solo, com costas no chão.

Veja o vídeo: