Vídeo: ônibus que se envolveu em acidente na BR-153 é retirado de ribanceira

Foi retirado da ribanceira, ainda na manhã desta sexta-feira (24/12), o ônibus rodoviário que se envolveu em um grave acidente na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

A PRF ainda informou que a via segue totalmente interditada, com previsão de liberação do tráfego ainda nas próximas horas. Ainda será feita a limpeza da pista. O congestionamento é de cerca de 5 km no sentido norte e 2 km no sentido sul.

No sentido sul, de Goiânia a São Paulo, os motoristas conseguem desviar e entrar pelos bairros em Aparecida de Goiânia.

Veja imagens do momento da retirada do ônibus:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s66421e1e-698f-455d-8f6a-5884619c893c’]

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), peritos estão realizando levantamentos para apurar as causas do acidente. O caso é acompanhado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

Ônibus que se envolveu em acidente na BR-153 pode ter perdido o freio

Apesar do acidente ter acontecido em Aparecida de Goiânia, o caso foi assumido pela Dict de Goiânia devido à complexidade do caso e o grande número de vítimas. A delegada responsável, Adriana Fernandes, há a suspeita de que o ônibus tenha perdido o freio.

O acidente envolveu o ônibus, um caminhão e um carro da concessionária que administra a rodovia. Números atualizados apontam que, ao todo, 46 pessoas se envolveram no acidente, sendo 40 feridos dentro do ônibus mais o motorista do caminhão e 5 mortos dentro do ônibus.

A Triunfo Concebra informou que o ônibus não teria respeitado a sinalização da via, invadiu a pista contrária e chocou-se contra o veículo da empresa. Em seguida, bateu de frente com a carreta e caiu na ribanceira.

Uma das vítimas que ficou ferida, uma idosa de 68 anos, tinha saído de Araguari- MG para passar o Natal em Brasília. Ela está internada no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa).

Leia mais obre o caso: