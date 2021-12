Aparecida de Goiânia confirma transmissão comunitária pela variante Ômicron

Na tarde desta segunda-feira (27/12) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia divulgou que neste fim de semana foram identificados 18 novos casos de Covid-19 decorrentes da variante Ômicron. Com os novos casos confirmados, o município totaliza 22 casos da nova variante em moradores do município. Isto significa dizer que Aparecida de Goiânia encontra-se em transmissão comunitária da Ômicron no município.

As detecções foram feitas através do Programa Municipal de Sequenciamento Genômico que a prefeitura municipal utiliza para analisar as amostras positivas, como uma forma de realizar o mapeamento das informações genéticas e identificar as variantes do coronavírus (SARS-CoV-2) que estão em circulação no município.

A explicação do secretário de saúde de Aparecida de Goiânia, Alessandro Magalhães, é que a transmissão comunitária caracteriza-se por transmissões entre populares que não estiveram em outro país, com registro da doença, e nem tiveram contato com alguém que esteve. No município há um caso assim e outros quatro estão sob investigação.

Já Daniela Ribeiro, superintendente de Vigilância em Saúde, informou que dentre os 22 infectados, metade deles já receberam alta e a outra metade se encontra em isolamento domiciliar com acompanhamento via Central de Telemedicina. Todos os 22 pacientes são pessoas com idades entre 18 e 82 anos.

Em relação aos dois primeiros casos de ômicron detectados em Aparecida de Goiânia, estima-se que 17 infectados tenham vínculo direto ou indireto, um não possuí vínculos e outros 4 ainda se encontram sob investigação. Ainda sobre os 22 pacientes, apenas um precisou ser internado, mas ficou em enfermaria durante 5 dias e já recebeu alta.

Transmissão comunitária

Segundo as investigações realizadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Aparecida, “observando o cenário da última semana e sabendo da alta capacidade de transmissão da Ômicron, constatamos que já temos a transmissão comunitária no município” , destacou Giselle Caetano Souza, chefe responsável pelo CIEVS.

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Aparecida atua 24 horas por dia como uma unidade de auxilio ao Estado e também ao Ministério da Saúde (MS) no monitoramento dos casos de Covid-19, nos sistemas de informações, elaboração de alertas epidemiológicos, dentre outros.

Dentre o período de 12 de dezembro à 26 de dezembro de 2021, 36 novos casos de covid-19 foram sequenciados pelo CIEVS. Deste total as investigações apontaram 22 pessoas contaminadas com a nova variante Ômicron.

Onde e como testar

Aparecida de Goiânia oferece aos seus cidadãos a realização de testagens do tipo RT-PCR no Centro de Especialidades e nas UBS’s Garavelo Park, Independência Mansões, Expansul, Tiradentes, Buriti Sereno, Pontal Sul e Chácara São Pedro mediante agendamento prévio pelo aplicativo Saúde Aparecida (O acesso à plataforma pode ser feito pelo site da Prefeitura de Aparecida, o aparecida.go.gov.br, ou pelo telefone 0800-646-1590) ou encaminhamento médico. Nas UPA’s 24h e hospitais da cidade, o teste é feito em pacientes internados.