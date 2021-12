Após fortes chuvas, Cavalcante decreta estado de calamidade pública

As chuvas intensas que vem atingindo o estado de Goiás, fizeram com que o município de Cavalcante, localizado a 500 km de Goiânia, decretasse estado de calamidade pública. O decreto terá duração inicial de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação por até 180 dias. Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores são vistos com água na altura do peito enquanto tentam recuperar objetos que foram levados pelas fortes chuvas.

Rodrigo Batista Neves é o secretário de Turismo e Meio Ambiente da cidade, e relata que nos últimos 30 anos, estes são os registros mais recentes de chuvas tão intensas na região. O volume de chuvas na região se encontra tão elevado que moradores ficaram isolados e desabrigados em algumas áreas, devido à criticidade em que algumas regiões se encontram.

A força das chuvas é tanta que algumas pontes localizadas em Cavalcante foram levadas e deslizamentos de terra foram registrados em regiões de encostas. Dentre as áreas atingidas, destacam-se as Serras das Almas, Vão do Moleque e Rio Bonito, localizado na saída para as Colinas do Sul.

Devido as chuvas fortes, cratera se abre na GO-118 região da Chapada dos Veadeiros

Na última sexta-feira (24/12) uma cratera se abriu em um trecho da GO-118, próximo ao quilômetro 222, entre as cidades de Alto Paraíso de Goiás e Teresina, localizada na região da Chapada dos Veadeiros (região noroeste de Goiás).

As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que um dos fatores que levaram a erosão a se abriu vem em decorrência das fortes chuvas que estão atingindo a região e todo o estado de Goiás. Por conta da cratera, o trecho está interditado, sendo liberado a passagem apenas de veículos de pequeno porte e em caráter emergencial.

Desta forma, a recomendação para os condutores é que procurem rotas alternativas e que não passem pelo local devido à interdição da via.