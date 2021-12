Corpo de Bombeiros de Goiás envia equipes para auxiliar em operação na Bahia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) enviou, neste domingo (26), equipes para apoiar a Bahia nas operações de salvamento e resgate. Algumas regiões do estado foram assoladas pelas fortes chuvas, deixando mais de 4 mil desabrigados e 18 mortos.

As equipes enviadas são especializadas em operações de salvamento em desastres e mergulho autônomo. A corporação goiana agora integra a força-tarefa envolve o Governo Federal e outros diversos estados, como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, além das policias Militar da Bahia e da Rodoviária Federal (PRF).

A missão foi autorizada pelo governador Ronaldo Caiado e pelo Comandante-geral do CBMGO Coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos.

Bahia está em situação de emergência

O estado da Bahia tem sofrido desde novembro com as fortes chuvas, que atingem principalmente as regiões Sul e Sudeste. Até o momento, mais de 70 cidades estão em situação de emergência.

Neste domingo (26), o governador da Bahia, Rui Costa, assinou novo decreto estadual autorizando a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das cidades.

De acordo com o governador, 37 cidades da região estão embaixo da água, atingidas de forma mais intensa pela subida do nível dos rios.

“É uma tragédia gigantesca. Não me lembro se, na história recente da Bahia, tem algo dessa proporção pela quantidade de cidades, de casas envolvidas. É algo realmente assustador, o número de casa, de ruas, de localidades completamente embaixo de água”, disse o governador, em publicação no Twitter.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros da Bahia confirmou 18 mortes em decorrência das chuvas. Mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e 11,2 mil foram desalojados pelas inundações.

Hoje (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantêm o alerta de risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia, devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias e à previsão de novas precipitações.