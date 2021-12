Motorista de ônibus dá detalhes sobre acidente na BR-153, em Aparecida

Em vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (27/12) pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do ônibus que se envolveu no acidente na BR-153, em Aparecida de Goiânia, deu detalhes de como aconteceu a tragédia registrada na madrugada da última sexta-feira (24/12).

O depoimento informal foi prestado pelo motorista ainda no hospital. Ele contou que vinha de Uberlândia (MG) e não sabia que a pista estava interditada, pois havia cerca de 15 dias que não passava pelo local.

O homem ainda afirmou que a sinalização no trecho era precária e, por isso, não conseguiu evitar a batida. “Não tinha sinalização. Pela experiência que eu tenho na estrada, quilômetros atrás existe uma sinalização preparando para aquele desvio”.

Ele afirma que quando percebeu os cones na via jogou o veículo para a direita, pois na faixa da esquerda poderiam ter trabalhadores e veículos da obra. “Eu não vi nenhum carro, somente os caminhões da obra. Quando estava sendo socorrido vi a carreta atravessada na pista, que provavelmente deve ter sido de outro acidente”.

O depoimento formal do motorista deve ser feito nesta segunda-feira (27).

Motorista de ônibus já havia relatado problemas no freio

Além disso, a Polícia Civil também investiga um áudio enviado pelo motorista no grupo com outros motoristas dizendo que estava com problema no freio. “Observação: muita chuva. E o carro está com problema de freio, freando só de um lado. Então, a gente está indo mais no sapatinho aí para evitar transtornos maiores”, disse na mensagem.

Em nota, a Triunfo Concebra, que administra a rodovia, informou que a sinalização no local continua reforçada com a utilização de painéis eletrônicos nas proximidades informando o desvio contingencial em razão de obras na pista, contando ainda com cones refletivos, luminosos e diversas viaturas com sinalização intermitente para orientação e suporte aos usuários.

Já a empresa de transporte afirma que o veículo não apresentou problemas mecânicos ou técnicos e que foi periciado pela perícia técnica e pela área de engenharia da empresa e todos os sistemas de segurança estavam em pleno funcionamento.

Vítimas do acidente na BR-153, em Aparecida

O acidente vitimou seis pessoas e deixou mais de 40 feridos. As vítimas fatais foram identificadas como:

Maria Eunice da Silva, de 67 anos

Lourival José dos Santos, de 74 anos

José Joaquim Macedo dos Santos, de 74 anos

Ronaldo Nascimento Reis, de 26 anos

Fabiana Tonussi Quirino Xavier, de 44 anos

Aparecida Ribeiro, de 63 anos

Maria Eunice e Lourival José moravam em São Paulo e estavam à caminho de Brasília para passar o natal com a família. José Joaquim estava na casa de um irmão em Caldas Novas e voltava para a própria residência, em Brasília.

Já a última vítima que foi confirmada, Aparecida Ribeiro, que saiu de Uberaba, em Minas Gerais, para passar o Natal e Ano Novo com a filha. O corpo dela foi encontrado dentro do córrego onde o ônibus caiu.