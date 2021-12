Natal: 21 acidentes deixam 62 feridos e 9 mortos em rodovias federais goianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (27/12), o balanço da Operação de Natal, que foi realizada entre a quinta-feira (23) e domingo (26), em Goiás.

No total, 21 acidentes foram registrados, que deixaram 62 feridos e 9 mortos em rodovias federais goianas. No ano passado, no período de 24 a 27 de dezembro, foram registrados 27 acidentes, que deixaram 27 pessoas feridas.

Além disso, o final de semana também foi marcado por muitos flagrantes de embriaguez. Nos quatro dias, 89 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Acidentes em rodovias federais goianas

Na sexta-feira (24), véspera de natal, dois acidentes provocaram a morte de 9 pessoas. Um dos acidentes ocorreu na madrugada, por volta das 2h, no km 508 da BR-153, na região metropolitana de Goiânia. Um ônibus bateu em um carro e um caminhão, caindo em uma ribanceira em seguida. Seis pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas.

Na noite do mesmo dia, por volta das 19h40, uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão causou a morte de 3 pessoas da mesma família no km 319 da BR-153, em Rianápolis, sendo o motorista, de 46 anos, uma mulher de 43, e o filho deles de 9 anos. Eles estavam em um veículo que colidiu de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto.

Região do entorno do Distrito Federal

Na região do DF e Entorno ocorreram 17 acidentes que deixaram 25 pessoas feridas e duas vítimas fatais. Em comparação com o ano passado, no período de 24/12 a 27/12, ocorreram 25 acidentes que deixaram 41 pessoas feridas e uma vítima fatal. Apresentando uma redução em 32% no número de acidentes de trânsito e em 39% de redução em relação ao número de pessoas feridas na Operação Natal do ano de 2020.

O acidente fatal registrado neste ano ocorreu na quinta-feira (23), por volta do meio-dia, na BR 040 km 47,2, município de Luziânia-GO, foi uma colisão frontal entre um VW/Gol e um Toyota/Corolla em um trecho de pista simples e de ultrapassagem proibida. Os dois motoristas dos veículos morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas à UPA de Luziânia.

Outras infrações

Durante os quatro dias a PRF de Goiás flagrou 1.565 infrações de trânsito nas rodovias federais goianas, dentre as quais 450 foram ultrapassagens indevidas. Além disso, 98 pessoas foram flagradas sem cinto de segurança e 24 estavam sem dispositivo de retenção para crianças, popularmente conhecida como cadeirinha.