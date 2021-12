“Foi um doutor benevolente com meu sogro” diz Pablo Marçal sobre Caiado

O palestrante Pablo Marçal, responsável pela palestra “O chamado dos Generais”, contou durante uma entrevista ao Jornal Brasil Central, da TBC, sobre a sua gratidão e de sua família ao atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, antes de sua carreira política.

Pablo conta que, antes mesmo de ser político, quando Caiado ainda atuava como médico, teve uma atitude benevolente com seu sogro e o operou de forma gratuita.

“Meu sogro quebrou a face durante um acidente muito grave. Meu sogro [Divino Carvalho Gomes] é hoje um homem muito bem sucedido e naquela época não era. Ronaldo Caiado foi benevolente e operou ele sem cobrar nada” disse o palestrante que completou dizendo “meu sogro e a família dele têm uma dívida eterna com o governador, que na época não era governador, não era político”.

Pablo Marçal agradeceu o auxilio de Caiado em nome de toda a família de Divino Carvalho e chamou a atenção para a ação do médico e governador de Goiás, que aconteceu no momento em que “ninguém estava tirando foto, ninguém falou nada sobre isso, mas você foi lá e operou meu sogro, que era uma pessoa que precisava de ajuda naquela hora e você não negou essa ajuda” enalteceu Marçal.

Assista ao vídeo da entrevista abaixo:

