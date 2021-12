Idoso morre em telhado de casa após levar choque elétrico, em Anápolis

Nesta segunda-feira (27/12) um idoso, de 63 anos, foi a óbito após receber um choque elétrico enquanto trabalhava no telhado de uma casa localizada na Vila João Luiz de Oliveira, em Anápolis.

As informações sobre o caso foram repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município, localizado à 55 km de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que a equipe de plantonistas foi acionada para realizar o resgate e retirar a vítima do telhado do imóvel.

Segundo apurações, o dono da casa foi quem solicitou o socorro após perceber que o senhor estava caído em seu telhado. O corpo da vítima foi retirado do local e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, onde foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Também em Anápolis, uma menina de 16 anos ficou ferida após realizar um experimento na aula de química

Durante o último dia 30 de novembro, uma adolescente de 16 anos se feriu gravemente durante a realização de um experimento realizado na aula de química. O caso aconteceu em uma escola estadual, localizada em Anápolis, região central do estado.

De acordo com informações preliminares, o experimento envolvia o contato dos alunos com etanol, mas ainda não se sabe como o acidente teria acontecido. Ainda segundo informado, 60% do corpo da menina teria sido queimado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência. Os primeiros socorros foram prestados no local e adolescente foi encaminhada, inicialmente, para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Após avaliação médica, a vítima teria sido sedada e transferida, no helicóptero da equipe de resgate, para o Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado em Goiânia.