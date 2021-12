Maurílio apresenta piora no estado de saúde, aponta boletim médico

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do sertanejo Maurílio foi divulgado na tarde desta terça-feira (28/12). Desta vez a informação do médico Wandervan Azevedo, responsável pelo caso, é de que o cantor apresentou uma piora em seu estado clínico devido a uma grave infecção no pulmão.

“Ele deu uma piorada hoje. [Foram] trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar”, informou o boletim médico.

Maurílio, da dupla com Luíza, segue em acompanhamento médico, em decorrência ao diagnóstico de um choque séptico, precisando de um reforço nas medicações. O artista continua em estado grave, sendo tratado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

Nas redes sociais, diversos artistas pediram orações e desejaram recuperações para o cantor, inclusive sua parceira musical, Luíza, que também pediu doação de sangue para o artista.

Relembre a internação do cantor Maurílio, da dupla com Luíza

Maurílio passou mal durante a gravação de um DVD e precisou ser levado às pressas para o hospital, que fica próximo ao local onde o cantor estava, o que colaborou para o rápido socorro. O sertanejo deu entrada na unidade hospitalar na madrugada do último dia 15 de dezembro.

Segundo o médico que acompanha o sertanejo, ele sofreu uma acidente de carro há cerca de cinco anos, quando teve várias fraturas pelo corpo e início de trombose. O sertanejo então começou a usar medicação contra a doença. O médico ainda apontou que Maurílio sempre foi cuidadoso com a saúde e fazia exames de rotina.

A embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar é a obstrução de uma das artérias pulmonares, impedindo desta forma a normal circulação sanguínea. Uma artéria é um vaso que permite transportar o sangue até aos órgãos. A doença causa morte súbita em 25% dos casos.