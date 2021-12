Veja rota alternativa para fugir da erosão na GO-118, entre Teresina e Alto Paraíso

Por causa do desmoronamento na GO-118, entre Teresina e Alto Paraíso de Goiás, causado por fortes chuvas, foi preciso criar uma rota alternativa para os motoristas, uma vez que a via apresenta alto risco.

A previsão da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) é de que as intervenções sejam executadas em três semanas, se as condições climáticas estiverem favoráveis.

Os danos na GO-118 estão relacionados ao avanço brusco de uma erosão provocada pelas tempestades. Apesar da boa condição do asfalto, o leito não suportou a vazão da água, e a Goinfra irá refazer esse trecho da rodovia. “Os reparos estão contratados e a empresa responsável já está com os maquinários em Alto Paraíso. O início será imediato, só depende das condições climáticas para o trabalho”, explicou Sales.

Rota alternativa para fugir da erosão na GO-118, entre Teresina e Alto Paraíso

Enquanto não são realizadas as obras de recuperação da rodovia, o novo trajeto que os motoristas devem seguir foi definido na tarde desta segunda-feira (27), após visitas do governador Ronaldo Caiado e do presidente da Goinfra, Pedro Sales, na região.

O trânsito será desviado para uma estrada municipal vicinal. O presidente da Goinfra, Pedro Sales, explicou que, por ser uma via não pavimentada, a rota alternativa requer cuidados. “Deixaremos uma equipe de patrulha completa ao longo de todo o trecho para manter as condições de trafegabilidade e segurança daqueles que vierem a utilizá-la”, garantiu.

Para acessar a rota alternativa, os motoristas devem sair do município de Alto Paraíso pela GO-239 e seguir até Colinas do Sul. De lá, acessar a GO-132 e sair à direita na via vicinal que dá acesso a Cavalcante e aos demais municípios da região da Chapada dos Veadeiros, como Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Todo o trajeto está sendo sinalizado pela Goinfra, que vai realizar melhorias para o tráfego na via vicinal, como levantamento de greide e cascalhamento do trecho.