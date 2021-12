Bêbado e sem CNH, homem é autuado por seis infrações de trânsito, em Goiânia

Um homem de 41 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cometendo várias infrações de trânsito na BR-060, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (28).

Os policiais realizavam fiscalização de rotina na unidade da PRF na saída para Anápolis quando abordaram um veículo gol. No primeiro momento, constataram que o condutor estava sem cinto de segurança.

Posteriormente, foi verificado que ele estava seguindo de Goiânia para Teresópolis, porém não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação do veículo estava vencida.

Ao solicitar que o motorista desembarcasse do veículo, perceberam que ele estava com a perna machucada e precisava do auxílio de muletas, pois teria sofrido um acidente recentemente.

De acordo com a PRF, a preocupação dos policiais com os riscos à segurança no trânsito que o homem gerava aumentou ainda mais quando o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica horas antes.

“A irresponsabilidade do motorista em trafegar na rodovia em condições seriamente inadequadas de segurança ainda levam em consideração a má conservação do veículo, que estava com pneus lisos, faltando um limpador de para-brisas e com o para-brisa trincado.’, informou a PRF.

Diante dos fatos, ele foi autuado por cometer seis infrações de trânsito e impedido de continuar dirigindo.

Durante feriado de natal, quase 90 pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aponta que o final de semana do natal foi marcado por muitos flagrantes de embriaguez nas rodovias federais que passam por Goiás.

A PRF fiscalizou mais de 6 mil pessoas e 5,7 mil veículos de quinta-feira (23) a domingo (26), e 2,4 mil motoristas foram submetidos ao teste de etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”. Nesses quatro dias, 89 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.