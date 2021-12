Como pequenos negócios devem se proteger contra potenciais ataques cibernéticos

Quase que diariamente alguém é vítima de ataque cibernético. Um dos últimos exemplos mais recentes ocorreu com o Conecte Sus, aplicativo do Ministério da Saúde, onde havia a comprovação de vacina de milhões de brasileiros.

Nessa situação, o grande problema estava na perda de dados da população em um momento tão emblemático quanto a pandemia. Porém, a invasão de sistemas de empresas privadas é igualmente prejudicial, até porque elas podem ser vítimas de chantagem por parte dos criminosos e perder muito dinheiro de uma hora para outra. Segundo estudo da consultoria alemã Roland Berger sobre segurança cibernética, em 2021, as perdas em todo o mundo chegaram a mais de US$ 6 trilhões. O levantamento indicou ainda que o Brasil é o 5º maior alvo global.

Por conta disso, é necessário redobrar os cuidados com as informações na rede. Mesmo as empresas que ainda são pequenas precisam prestar atenção com os dados de clientes, fornecedores e os próprios. Veja a seguir o que é possível fazer para se proteger de ataques cibernéticos!

Utilizar antivírus

Boa parte dos ataques às pessoas físicas e empresas estão associados com vírus e malwares, isto é, instalação de recursos nocivos no sistema que podem capturar dados.

Apesar de a internet ter evoluído bastante, e muitos sites conseguirem barrar invasores, ainda é necessário adicionar uma camada de segurança para usar a rede. Por meio da instalação de um antivírus corporativo, toda a equipe pode ficar mais tranquila quando o assunto é segurança digital.

Manter os sistemas atualizados

Outra forma simples, mas que muitas empresas pequenas negligenciam é com relação à atualização dos sistemas. Os softwares lançam novas versões e adicionam recursos não apenas para melhorar a usabilidade, como também para aumentar a segurança.

Então, sempre que for necessário, é importante que todos os colaboradores façam as atualizações nas próprias máquinas, conforme as orientações dos criadores. Apenas manter as licenças de uso em dia já é capaz de mitigar um pouco os riscos a que os sistemas estão expostos.

Trocar IP usando VPN para Chrome

Basicamente, o IP é o endereço do dispositivo. Uma pessoa má intencionada pode obter esse código e, a partir dele, realizar algumas operações, inclusive descobrir as operações que um usuário faz online. Para evitar essa situação, é possível trocar IP usando VPN para Chrome. A simples mudança já é capaz de aumentar a privacidade online, permitir acesso a conteúdo restrito (de outros países, por exemplo) e garantir mais segurança para os dados.

A configuração pode ser feita em poucos minutos. Primeiro, o usuário assina um plano de VPN, depois baixa a extensão para o Google Chrome, instala o aplicativo e por fim faz o login.

Realizar backups

Fazer backups com alguma frequência não impede que ataques possam ocorrer, afinal, trata-se apenas de salvar os dados em outro local. No entanto, é necessário que todas as empresas, independentemente do setor, armazenem as informações em mais um lugar. Até porque, nos dias de hoje, os dados são os ativos mais valiosos que existem.

Ter uma política de segurança

Ao receber um e-mail suspeito, o que os colaboradores poderão fazer? E se alguém clicar em um link malicioso? Essas e outras respostas devem estar claras para todos que trabalham no negócio.

Vale notar que a segurança cibernética não é apenas um setor dentro do TI. Todos os profissionais precisam estar cientes das responsabilidades que possuem para proteger a si mesmo e a empresa dos ataques digitais.

Fazer treinamentos

Para divulgar e explicar os pontos da política de segurança vale a pena fazer treinamentos com toda a equipe. Nesses encontros é importante abordar aspectos, como:

Como verificar links suspeitos;

O que pode ocorrer no caso de vazamento de dados;

Como navegar pela internet de forma segurança, etc.

Mais do que nunca, a proteção cibernética precisa estar no radar de todos, inclusive dos pequenos negócios. Até porque, os efeitos causados por uma violação de dados podem envolver prejuízo da confiança dos clientes e perda de dinheiro. A boa notícia é que existem várias ações que podem ser realizadas para evitar tudo isso.