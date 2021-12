Corpo do cantor Maurílio será velado no Maranhão

O corpo do cantor Maurílio, que morreu na tarde desta quarta-feira (29/12), será levado de Goiânia para Imperatriz, no Maranhão, segundo a assessoria de imprensa. O velório e sepultamento serão feitos na cidade, que é onde ele nasceu.

De acordo com o médico que cuidava de Maurílio, ele faleceu em decorrência de um choque séptico, uma infecção generalizada que causa a falência múltipla de órgãos. Mais cedo, um boletim médico já tinha apontado que o cantor havia apresentado piora no quadro clínico nas últimas 12 horas.

O artista havia sido internado no último dia 15 de dezembro, em um hospital em Goiânia, depois que passou mal durante a gravação de um DVD. Ele teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O médico apontou que ele fazia exames de rotina e cuidava da saúde.

Maurílio, que cursou ciências contáveis antes da carreira musical, deixa a esposa Luana Ramos.

O que é a tromboembolia pulmonar?

Tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar. A ocorrência provoca um coágulo que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares.

Internação do cantor Maurílio

A internação de Maurílio aconteceu no último dia 15 de dezembro, depois que ele se sentiu mal e caiu do palco durante a gravação de um DVD em Goiânia. Na ocasião, o sertanejo foi socorrido pelo produtor e por Luiza, sua parceira de dupla, sendo levado às pressas para um hospital, onde sofreu três paradas cardíacas.

Após o diagnostico de tromboembolia pulmonar, Maurílio precisou passar por hemodiálise, pois estava com as funções renais comprometidas. No dia 17 de dezembro, os médicos retiraram a sedação do cantor, com a intenção de analisar as condições neurológicas do paciente.

No dia seguinte, o quadro clínico do cantor apresentou uma leve melhora, apesar da gravidade. Após alguns dias de internação, Maurílio foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), com a intenção de continuar o tratamento com a cobertura do plano de saúde.

Após a transferência, foi constatado um inchaço no cérebro do cantor e na quarta-feira (22) os rins do sertanejo voltaram a funcionar, porém o tratamento com hemodiálise não foi suspenso.

Os problemas respiratórios chegaram no domingo, remédios foram trocados, mas, na terça, Maurílio teve mais dificuldades, e seu quadro se tornou irreversível.