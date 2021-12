Marília e Maurílio: duas despedidas precoces do mundo sertanejo

Hoje, 29 de dezembro, o mundo sertanejo chora novamente por causa de mais uma perda precoce, desta vez do cantor Maurílio, de 28 anos, que fazia dupla com Luiza, donos do sucesso “S” de Saudade.

A dor é revivida há quase dois meses após a trágica morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, onde outras quatro pessoas também não resistiram.

Maurílio lutava para viver desde o último dia 15 de dezembro, quando foi internado após sofrer três paradas cardíacas e ser diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar. Ele faleceu em um hospital de Goiânia.

O médico Wandervam Azevedo, que cuidava de Maurílio, informou que a causa da morte do cantor foi um choque séptico, que é uma infecção generalizada e causa falência múltipla dos órgãos.

Parceria musical

Luíza e Maurílio, ela mineira e ele maranhense, se conheceram de uma forma improvável, cantando uma música da Marília Mendonça em um Karaokê, em 2016.

Maurílio sempre encantou com suas belas canções e atraiu parcerias com os mais consagrados artistas do Brasil, como Jorge, Gabriel Diniz, Alcione, Maiara e Maraísa e Dilsinho.

Conectados com o mundo sertanejo, Luíza e Maurílio também fizeram parceria musical e gravaram, juntamente com a eterna rainha da sofrência Marília Mendonça, a música “Furando Sinal”.

Marília e Maurílio: internet chora de novo

Novamente, o mundo sertanejo sofre e a perda precoce de mais um artista comoveu as redes sociais. Maurílio está entre os assuntos mais comentados do Twitter e vários fãs lamentam a partida do músico.

‘Não acredito’, ‘Vai em paz’ e ‘Quanta tristeza’, escreveu um internauta na rede social. “Dois anjos que agora vão se encontrar e cantar lindamente lá no céu, Marília e Maurílio”, escreveu outra compartilhando um vídeo dos artistas cantando juntos.

“O Brasil agradece por vocês terem divido o talento em forma de músicas que encantam as gerações que amam sertanejo. Descansa em paz Maurílio. Para sempre Marília Mendonça.” se despediu outra fã nas redes sociais.

“Que Deus conforte o coração da Luiza. Perdeu dois grandes amigos em um espaço tão curto de tempo”, publicou outro fã.

O adeus

Assim como com Marília Mendonça, diversos artistas foram às redes sociais prestar as últimas homenagens ao cantor. “Meus sentimentos a família, amigos e fãs do cantor Maurílio! Coração”, escreveu Wesley Safadão.

“Descanse em paz, Maurílio. Meus sentimentos a todos os familiares. Deus console seu coração, Luana”, disse Leonardo.

“Porque meu Deus? Descanse em paz Maurílio. Você fez sua história pra gente. Jamais será esquecido, virou “S” de Saudade.”, postou Gabi Martins, cantora e ex-bbb.

Rafael Vannucci, que é diretor e empresário de artistas, falou sobre o jeito encantador de Maurílio. “Descanse em paz meu amigo !! Vou guardar seu jeito encantador , sua simplicidade e seu talento !! Deus conforte coração da minha irmã @cantoraluiza e todos familiares e todos amigos e fãs!! Vai com Deus”.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também lamentou a morte precoce do cantor nas redes sociais. “Um ano de muitas perdas para a cultura goiana. Com muita tristeza que fiquei sabendo da partida precoce do cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com Luiza”.