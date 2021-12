Maurílio é diagnosticado com disfunção no fígado e piora no quadro clínico

Foi divulgado na manhã desta quarta-feira (29/12) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do cantor Maurílio, da dupla Luiza & Maurílio. As novas informações apontam que o sertanejo apresentou uma piora clínica nas últimas 12 horas, devido à uma disfunção hepática.

Esta condição é causada pela presença de um comprometimento nas funções executadas pelo fígado. Maurílio está fazendo uso de antibióticos e antifúngicos para conter e combater uma infecção nos pulmões. Na última terça-feira (28), o artista apresentou choque séptico, sendo necessário o reforço de medicações.

De acordo com as informações médicas, o quadro é consequência de uma infecção que vem se espalhando rapidamente e que pode afetar vários órgãos do corpo.

Internado há quase quinze dias, o estado de saúde de Maurílio ainda é grave. O cantor segue em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de Goiânia. Inicialmente , o diagnóstico do artista foi de tromboembolia pulmonar.

Estado de saúde e internação de Maurílio

A internação de Maurílio aconteceu no último dia 15 de dezembro, depois de se sentir mal e cair do palco durante a gravação de um DVD em Goiânia. Na ocasião, o sertanejo foi socorrido pelo produtor e por Luiza, sua parceira de dupla, sendo levado às pressas para um hospital, onde sofreu três paradas cardíacas.

Após o diagnostico de tromboembolia pulmonar, a equipe médica responsável pelo caso notou a presença de lesões renais, sendo necessário que Maurílio passasse por sessões de hemodiálise. No dia 17 de dezembro, os médicos retiraram a sedação do cantor, com a intenção de analisar as condições neurológicas do paciente.

Em 18 de outubro, a informação do boletim médico era de que o artista começaria a se alimentar via sonda e que o quadro clínico continuava em constantes melhoras, apesar da gravidade. Após alguns dias de internação, Maurílio foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), com a intenção de continuar o tratamento com a cobertura do plano de saúde.

Após a transferência, foi constatado um inchaço no cérebro do cantor e na quarta-feira (22) os rins do sertanejo voltaram a funcionar, porém o tratamento com hemodiálise não foi suspenso. Nesta segunda-feira (27) o boletim médico informou que o quadro do cantor era estável após um quadro de broncoespasmo que fez com que Maurílio tivesse dificuldades para respirar.

Com o quadro de broncoespasmos revertido e a troca dos antibióticos, no dia 28 de dezembro o diagnostico foi de choque séptico, resultante de uma infecção que tem se espalhado rapidamente e pode atingir diversos órgãos.