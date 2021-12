Morre cantor Maurílio, da dupla com Luiza, em hospital de Goiânia

Morreu na tarde desta quarta-feira (29/12), em um hospital de Goiânia, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza. Ele foi internado após sofrer três paradas cardíacas e ser diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar.

O cantor, de 28 anos, estava sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave e, mais cedo, um boletim médico informou que ele teve uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas.

De acordo com o informe divulgado na manhã de hoje (29), o cantor apresentou uma disfunção hepática, condição causada pela presença de um comprometimento nas funções executadas pelo fígado. A equipe médica informou que o quadro era consequência de uma infecção que estava se espalhando rapidamente e que poderia afetar vários órgãos do corpo.

Informações sobre horário e local de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Relembre a internação de Maurílio, da dupla com Luiza

A internação de Maurílio aconteceu no último dia 15 de dezembro, depois que ele se sentiu mal e caiu do palco durante a gravação de um DVD em Goiânia. Na ocasião, o sertanejo foi socorrido pelo produtor e por Luiza, sua parceira de dupla, sendo levado às pressas para um hospital, onde sofreu três paradas cardíacas.

Após o diagnostico de tromboembolia pulmonar, Maurílio precisou passar por hemodiálise, pois estava com as funções renais comprometidas. No dia 17 de dezembro, os médicos retiraram a sedação do cantor, com a intenção de analisar as condições neurológicas do paciente.

No dia seguinte, o quadro clínico do cantor apresentou uma leve melhora, apesar da gravidade. Após alguns dias de internação, Maurílio foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), com a intenção de continuar o tratamento com a cobertura do plano de saúde.

Após a transferência, foi constatado um inchaço no cérebro do cantor e na quarta-feira (22) os rins do sertanejo voltaram a funcionar, porém o tratamento com hemodiálise não foi suspenso. Nesta segunda-feira (27) o boletim médico informou que o quadro do cantor era estável após um quadro de broncoespasmo que fez com que Maurílio tivesse dificuldades para respirar.

Com o quadro de broncoespasmos revertido e a troca dos antibióticos, no dia 28 de dezembro o diagnostico foi de choque séptico, resultante de uma infecção. Hoje, o cantor não resistiu e faleceu.