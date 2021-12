Motorista de ônibus envolvido em acidente diz que se expressou mal sobre freios

Foi registrado nesta terça-feira (28) o depoimento formal do motorista de ônibus envolvido no acidente na BR-153, em Aparecida de Goiânia. A tragédia aconteceu na última sexta-feira (24) e deixou seis mortos e cerca de 40 feridos.

Em depoimento prestado à Polícia Civil, o motorista afirmou que se expressou mal em um áudio enviado em um grupo afirmando que o veículo estava com problemas no sistema de freios. Na verdade, ele afirmou que havia apenas uma diferença de sensibilidade entre os lados.

Ainda no depoimento, ele contou que a mesma situação foi constatada por outro motorista, que dirigiu o mesmo veículo antes dele, entretanto, não seria um problema a ser reportado à empresa.

Em nota, a empresa de Real Expresso disse que todos os veículos da empresa, inclusive o que se envolveu no acidente, passam por um rigoroso programa de inspeção e manutenção antes de todas as viagens.

Motorista de ônibus afirma que acidente aconteceu por falta de sinalização

No hospital, em depoimento informal, o homem afirmou que a sinalização no trecho era precária e, por isso, não conseguiu evitar a batida. “Não tinha sinalização. Pela experiência que eu tenho na estrada, quilômetros atrás existe uma sinalização preparando para aquele desvio”.

No depoimento formal ele ainda contou que viu um farol vindo na direção contrária, porém não conseguiu distinguir se o caminhão estava na mesma pista, por isso, não freou.

No depoimento, o motorista relatou que não se lembra de bater no veículo da Triunfo Concebra, que estava no local auxiliando na sinalização. Ele contou que, depois que caiu na ribanceira, conseguiu se soltar do cinto de segurança e ajudou alguns passageiros a chegarem a um local seguro.

Vítimas do acidente na BR-153, em Aparecida

O acidente vitimou seis pessoas e deixou mais de 40 feridos. As vítimas fatais foram identificadas como: