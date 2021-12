Preso suspeitos de sequestrar e assassinar dono de cartório, em Rubiataba

Nesta terça-feira (28/12) o dono de um cartório, localizado em Rubiataba, foi sequestrado e morto. De acordo com as investigações, a vítima, de 40 anos, foi sequestrada em casa, levada no próprio carro e assassinada logo depois. Acredita-se que os infratores entraram na casa utilizando o controle do portão eletrônico.

Duas pessoas, do sexo masculino, foram presas suspeitas de cometer o homicídio e teriam confessado o crime durante uma conversa informal. Apurações apontaram que os suspeitos teriam recebido a caminhonete como pagamento, além da importância de R$ 5 mil.

Ainda não se sabe se há, e quem seria, o mandante do crime, todavia as investigações vão apurar a possibilidade de algum parente ou amigo estar envolvido. Tendo em vista que os suspeitos possuíam o controle do portão eletrônico, todo círculo social e pessoal do dono do cartório será investigada pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi localizado na madrugada desta quarta-feira (29), a 18 km de Rubiataba, por volta das 4h30. O veículo, uma caminhonete modelo Hilux SW4, foi encontrado ä 47 km da cidade onde o crime aconteceu, sendo localizada no município de Uruana. No assoalho do carro, estava uma pistola.

O nome dos suspeitos não foram divulgados pela Polícia Civil, desta forma não foi possível entrar em contato com a defesa dos envolvidos. Entretanto, o espaço encontra-se disponível caso os acusados queiram se manifestar.

Recentemente, além do sequestro do dono de cartório, outro sequestro foi registrado em Goiás

Policiais militares resgataram, no último dia 22 de dezembro, um ex-agente prisional que foi sequestrado por três homens mascarados, no setor Goiânia 2, região metropolitana da capital. A vítima foi encontrada no porta-malas de veículo modelo HB20, após uma perseguição policial e inspeção do veículo.

De acordo com as apurações, dias antes do sequestro o carro teria sido roubado, de um motorista de aplicativo, por quatro homens armados. A perseguição começou quando policiais, que estavam de folga, passaram por uma distribuidora de bebidas e observaram o veículo com as mesmas características daquele que havia sido roubado.

Ao solicitarem que o condutor parasse o carro, o mesmo acelerou. A perseguição seguiu em direção à uma região de mata, onde tiros foram trocados entre suspeitos e policiais. Dois suspeito foram atingidos e morreram, os outros fugiram do local e abandonaram o veículo.