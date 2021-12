Réveillon 2022: eventos em cidades goianas para comemorar a virada de ano

Se você quer curtir a virada do ano de um jeito diferente, saiba que cidades goianas estão com programações incríveis para o Réveillon 2022. Há opções para curtir a chegada do novo ano em restaurantes, bares, hotéis e até mesmo em shows.

Por isso, o Dia Online separou algumas cidades que estão com programações especiais para os últimos dias de 2021. Confira!

Réveillon 2022 em Caldas Novas

Um dos destinos turísticos mais badalados de Goiás. A cidade das águas termais conta com eventos privados incríveis para celebrar a chegada de 2022. Se você ainda não tem onde celebrar, esta pode ser uma boa opção.

Ao menos três grandes eventos prometem embalar a virada de ano em Caldas Novas, sendo eles o Caldas Paradise 2022, Caldas Privilège e o Nosso Réveillon.

O Caldas Paradise 2022 conta com três dias de evento, começando já na próxima sexta-feira (31). Entre as atrações estão Cleber e Cauan, Max e Luan, Diego e Arnaldo, DJs e outros artistas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento.

O Caldas Privilège também promete três dias de muita festa, embalada por música sertaneja e eletrônica. A animação do evento fica por conta de artistas como John Amplificado, MC Danny, Baile do Mário, Thiago Brava e Bárbara labres. Confira os valores dos ingressos no site, clicando aqui.

Já o Nosso Réveillon conta com nomes como Maiara e Maraísa, Larissa Lahn, Mattz e banda Tripop. O evento será realizado no Lagoa Termas Parque no dia 31 de dezembro. Os ingressos estão disponíveis no site do evento.

Agora para quem deseja opções mais tranquilas para comemorar a virada do ano, também é possível conferir programações em restaurantes e bares. Veja alguns locais:

Choperia Boulevard

Chicago Bar

Albatroz Bar

Pizzaria Firenze

Réveillon 2022 em Pirenópolis

A Prefeitura cancelou todas as festividades públicas para a data, entretanto, eventos privados seguem a todo vapor. Há opções para todos os gostos, desde eventos com três dias de duração à uma saidinha com familiares e amigos.

Dois shows com várias atrações estão previstos para acontecer na cidade. Um deles é o Réveillon Eu Amo Piri, considerado um dos maiores eventos da cidade para celebrar a data.

A programação conta com nomes como Guilherme e Benuto, PH e Michel, May e Karen e várias outras atrações. São três dias de evento, mas também há a opção para curtir somente um dia. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento .

O segundo evento é o Viva Piri e também garante três dias de festa, contando com nomes como Max e Luan, Hugo e Guilherme, Rogerinho, Felipe Amorim, Bruno Be e MaLuê. Os ingressos estão disponíveis no site do evento.

Agora para quem gosta mais de sossego, também há opções para curtir a virada de ano em bares e restaurantes. Veja a lista de alguns locais na cidade que estão com programações especiais:

Detália Sabores Especiais

Haikai Jardim Gastronômico

Garagem Comedoria

Samaria Restaurante

Beco da Lua

Réveillon 2022 em Goiânia

As festas da capital não poderiam ficar de fora! Há uma infinidade de bares e restaurantes que estarão abertos para celebrar a virada de ano, mas também há shows que garantem diversão na virada do ano.

Um dos eventos mais aguardados é o Volta ao Mundo, com a presença de Maiara e Maraísa. O evento, que acontece no Cel da OAB e será uma homenagem a Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo. Os ingressos estão disponíveis no site.

Outro evento muito esperado é o Puxadinho com Barões da Pisadinha, que acontece na noite de sexta-feira (31), e ainda conta com a presença do cantor Murilo Huff e o Dj Wam Baster. Clique aqui para saber como comprar os ingressos.

Já para os amantes de Rock, há a opção de curtir o réveillon do Bräuhaus Restobie, que contará com um show da banda Edu e os Imoraes, com um show inesquecível, com o melhor do Rock N’ Roll!

Por fim, aqueles que preferem uma programação mais calma, como um barzinho ou restaurante, também é possível encontrar opções. Confira a lista: