Vídeo: pai atropela filho de um ano e cinco meses, em Águas Lindas de Goiás

Na última segunda-feira (27/12) um pai atropelou o próprio filho, de um ano e cinco meses, no momento em que saía da garagem de casa. O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, entorno do Distrito Federal (DF) e por pouco o veículo não atinge a cabeça da criança.

Em um vídeo feito por câmeras de segurança mostram o momento em que a mãe do bebê aparece e procura, desesperadamente, pelo filho. A mulher encontra o menino embaixo do carro, momentos depois do acidente.

Nas imagens é possível observar o momento em que pai aciona a marcha ré e vai retirando o carro da garagem. Momentos depois, a criança aparece entrando atrás do veículo, sem que o condutor perceba, e é atropelada. Ao perceber a gravidade a situação, o pai chega o veículo para frente, possibilitando que a mulher tenha acesso à criança.

A data que aparece no vídeo das câmeras de segurança interna atestam que o caso aconteceu na terça-feira (28), todavia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o resgate aconteceu na segunda-feira (27).

Resgate do filho que foi atropelado pelo pai

A equipe de plantonistas do Samu, responsável pelo resgate do menino de um ano e cinco meses, informou que a criança foi levada para um Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Águas Lindas de Goiás. Na unidade de saúde, a vítima foi atendida, passou por avaliação médica e, de acordo com a corporação, recebeu alta.

O coordenador-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que atendeu a ocorrência, localizado na região do Entorno Sul, informou que foi apenas um susto. Desta forma, ressaltou que o menino passa bem e teve apenas ferimentos leves no couro cabeludo e na região da orelha, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e já ganhou alta.

Assista o vídeo abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc09b7d20-446d-4052-9c5e-b5123c74830f’]