Feriado de Ano Novo: caminhões terão tráfego restrito na rodovias federais

Durante o feriado de Ano Novo, caminhões terão o tráfego restrito nas rodovias federais a partir desta sexta-feira (31/12) até domingo (2/1). A determinação vale para todos os estados brasileiros, exceto Acre, Roraima e Amazonas.

De acordo com a medida, a circulação de alguns veículos de carga serão restringidos em rodovias de pista simples. Por isso, não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos limites: 2,6m de largura; 4,4m de altura; 19,8m de comprimento; e 57 toneladas de PBTC.

A restrição de tráfego para os veículos de carga é valida no dia 31 de dezembro, das 14h às 22h; no dia 1º de janeiro, das 6h às 12h; e no dia 2 de janeiro, das 16h às 22h.

Feriado de Ano Novo: PRF alerta para movimento intenso em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás a partir desta quinta-feira (30), em decorrência da virada do ano. O objetivo de reduzir os índices de mortalidade no trânsito, coibir infrações e combater crimes nas BRs goianas.

O policiamento ostensivo, que segue até o próximo domingo (2), será reforçado em locais e horários identificados como de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Além disso, os motoristas serão submetidos a testes do “bafômetro” nas abordagens em todas as rodovias federais do estado.

De acordo com a PRF, nesse período das festas de Réveillon, o volume de tráfego é direcionado para as regiões que dão acesso às cidades turísticas, como por exemplo Caldas Novas e Pirenópolis.

A orientação da PRF é que os motoristas estejam atentos ao tráfego mais intenso nas BRs 153, sentido sul, e 414. “Esta deve ter alerta de atenção redobrado por ser uma rodovia de pista simples, assim como a BR 153, sentido norte. Nesses trechos, a cautela dos motoristas deverá ser ainda maior quando forem realizar as ultrapassagens. Só iniciar a manobra com a certeza de que há tempo e espaço para finalizá-la com segurança.”, finalizou a corporação.