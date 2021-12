Mulher de cartorário morto em Rubiataba é presa suspeita de participação no crime

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nesta quarta-feira (29/12), a mulher do cartorário morto em Rubiataba. Ela é suspeita de participar do crime. Além dela, outras três pessoas também foram detidas.

Os quatro presos em flagrante são os dois executores, uma pessoa que forneceu a arma e que sabia da empreitada criminosa, e a esposa da vítima. Os executores receberiam R$ 5 mil mais a caminhonete da vítima (uma Hillux branca) pelo assassinato.

Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, dono de um cartório na cidade, foi sequestrado na noite de terça-feira (28), no Setor Jardins, em Rubiataba. Ele foi levado até um canavial e alvejado com cerca de 17 disparos.

A prisão em flagrante dos envolvidos se deu pelos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e associação criminosa. Todos foram presos em Rubiataba, onde devem ficar custodiados.

Relembre o caso do cartorário morto em Rubiataba

De acordo com a Polícia Civil, os executores entraram na residência da vítima usando o controle do portão. Ainda, segundo informações, uma cunhada da vítima teria dado “sinal verde” para que os criminosos invadissem a casa.

Depois de sequestrarem o cartorário, eles fugiram rumo a Uruana, mas acabaram sendo capturados em Carmo do Rio Verde. Os suspeitos estavam com dinheiro em real e dólar e contaram detalhes de como o crime teria acontecido. Um dos envolvidos apontou que a esposa do dono do cartório seria a mandante do crime e o objetivo seria receber o seguro de vida do companheiro.

Para cometer o homicídio eles receberiam R$ 5 mil, mais a caminhonete da vítima, que teria sido encontrada em Uruana por um familiar do cartorário. A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de um homicídio, que teria sido encomendado por um familiar.

O Dia Online não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.