Caiado passará Réveillon no Nordeste goiano, região mais afetada pelas chuvas

O Governador Ronaldo Caiado informou, na manhã desta sexta-feira (31/12), que passará o Réveillon visitando os municípios do Nordeste goiano, região que está sendo mais afetada pelas chuvas no estado.

Caiado já tinha agenda prevista para ir ao local, fazendo um sobrevoo nas regiões de Porangatu, Minaçu, Colinas do Sul e Terezina de Goiás. Entretanto, por causa das condições climáticas não foi possível fazer o voo, seguindo o trajeto de carro.

Juntamente com a equipe, o governador estará na região com o objetivo de liderar a distribuição de cestas básicas para as comunidades que estão isoladas.

“Muita região isolada, muita estrada de terra, uma situação muito difícil. […] Eu vou passar a virada por aqui, no Nordeste goiano Estou na região há dois dias e vou continuar por aqui. Um feliz 2022”, concluiu Caiado.

Veja o vídeo:

Decreto prevê apoio a municípios do Nordeste goiano, região mais afetada pelas chuvas

Um decreto de calamidade foi publicado pelo Governo de Goiás no último dia 27 de dezembro. O documento prevê apoio necessário para os moradores de 14 municípios no Nordeste goiano.

As cidades apontadas no texto são Colinas do Sul, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Iaciara, Formoso, Niquelândia, São João D’Aliança, Guarani, Flores de Goiás, Teresina de Goiás e Alto Paraíso.

Veja rota alternativa para fugir da erosão na GO-118, entre Teresina e Alto Paraíso

Um trecho da GO-118, entre Teresina e Alto Paraíso, foi interditado no último final de semana, após ocorrer deslizamento de terra em consequência das precipitações que atingem a região.

Para acessar a rota alternativa, os motoristas devem sair do município de Alto Paraíso pela GO-239 e seguir até Colinas do Sul. De lá, acessar a GO-132 e sair à direita na via vicinal que dá acesso a Cavalcante e aos demais municípios da região da Chapada dos Veadeiros, como Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Todo o trajeto está sendo sinalizado pela Goinfra, que vai realizar melhorias para o tráfego na via vicinal, como levantamento de greide e cascalhamento do trecho.