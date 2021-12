Levando recém-nascido, ambulância do Samu capota e deixa 7 feridos na BR-153

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (30/12), no km 570 da BR 153, município de Professor Jamil, região sul do estado. Uma ambulância do Samu que estava transportando um bebê recém-nascido capotou e deixou sete feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância saiu de Pontalina para encaminhar o bebê para Goiânia. No veículo estavam as sete pessoas, sendo que quatro delas tiveram ferimentos graves e três leves.

Como aconteceu o acidente que a ambulância do Samu capotou e deixou 7 feridos na BR-153

Conforme informações da PRF, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) transportava o bebê recém-nascido, que nasceu prematuro em Pontalina, acompanhado da médica e da avó para a capital goiana.

Em determinado momento, o motorista do veículo perdeu o controle da direção após uma curva, saiu da pista e capotou. O veículo parou tombado no canteiro central da rodovia. No momento do acidente não chovia e pista estava seca.

Quatro ocupantes do veículo eram da equipe do Samu, o condutor, um enfermeiro e duas técnicas de enfermagem, e tiveram ferimentos graves, sendo encaminhados para Goiânia pela Concessionária Trinfo Concebra. A médica, o recém-nascido e a avó tiveram ferimentos leves e seguiram para Goiânia com terceiros que passaram pelo local.

A PRF verificou que o airbag da viatura foi acionado, contribuindo para amenizar os ferimentos causados nos ocupantes. Como as vítimas não tiveram as identidades reveladas, o Dia Online não conseguiu atualização sobre o estado de saúde delas.

Em outro caso, quatro policiais ficam feridos em capotamento na BR-06o

No último dia 26 de outubro, quatro policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) ficaram feridos após um capotamento na BR-060, entre Jataí e Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com a PRF, os policiais estavam na viatura e o motorista teria perdido o controle da direção, momento que o carro saiu da pista e capotou, parando somente no canteiro central da rodovia.

A corporação informou que os oficiais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. Segundo a unidade de saúde, os quatro tiveram apenas ferimentos leves.