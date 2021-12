Variante ômicron avança em Goiás; cidades registram transmissão comunitária

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou, nesta quinta-feira (30/12), o número de casos confirmados da variante ômicron do coronavírus. Diante do atual cenário, algumas cidades goianas já confirmaram a transmissão comunitária da cepa.

Ao todo, há 38 notificações no território goiano, sendo 16 novos casos. Os resultados foram obtidos por meio do sequenciamento genômico realizado pela parceria entre a pasta, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, é preciso continuar seguindo os protocolos sanitários. “As medidas não farmacológicas, como uso correto de máscara, distanciamento físico, etiqueta respiratória, correta higienização das mãos e, principalmente, a vacinação completa com dose de reforço”.

Variante ômicron: transmissão comunitária em cidades goianas

As análises dos novos casos da variante ômicron revelam a ocorrência da nova cepa em nove pessoas sem histórico de viagem ou contato com viajantes e um caso de paciente que viajou recentemente para a África. Outros cinco seguem em investigação epidemiológica. Há, ainda, uma notificação de residente de outro Estado.

Diante desse cenário, é possível considerar a transmissão comunitária da nova variante em alguns municípios, ou seja, ocorrência de casos sem vínculo a um paciente confirmado, em área definida, não sendo possível rastrear qual a origem da infecção. Os municípios nessas condições são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Casos em Goiás

Anápolis – 2

Aparecida de Goiânia – 22

Bela Vista de Goiás – 1

Caldas Novas – 1

Ceres – 1

Goianésia – 3

Goiânia – 4

Inhumas – 2

São Luis de Montes Belos – 1

Outros estados – 1

Casos no Brasil

Balanço divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Saúde indica que foram registrados 128 casos no Brasil da nova variante do novo coronavírus, que vem colocando vários países em estado de alerta.

As infecções foram registradas em Goiás (38), Santa Catarina (38), São Paulo (27), Minas Gerais (16), no Ceará (3), no Rio Grande do Sul (3), no Distrito Federal (1), no Rio de Janeiro (1) e no Espírito Santo (1).

Há ainda, segundo a pasta, 298 casos em investigação, sendo 16 no Distrito Federal, 23 no Rio Grande do Sul, 23 em Santa Catarina, 113 no Rio de Janeiro e 114 em Minas Gerais.